Herrera será refuerzo de River: "Contento por este gran paso en mi carrera, pero triste por dejar mi casa"

El lateral derecho Andrés Herrera se convertirá en el séptimo refuerzo de River. Tras las idas y vueltas en las negociaciones, San Lorenzo aceptó la oferta del "Millonario" para comprar el 70 por ciento de su pase.

Según confirmaron fuentes de la dirigencia azulgrana a NA, la transferencia se destrabó porque el jugador resignó el 15 por ciento que le correspondía por la transacción, ya que la diferencia entre los clubes radicaba en quién se hacía cargo de los impuestos de la operación.

De esta manera, el "Ciclón" recibirá dos millones y medio de dólares y se quedará con el 30 por ciento de los derechos económicos de Herrera, quien era considerado uno de los futbolistas titulares para el entrenador Pedro Troglio.

En total, el "Yacaré" disputó 61 partidos con la camiseta del conjunto de Boedo luego debutar en Primera División en 2018 de la mano de Claudio "Pampa" Biaggio, al tiempo que anotó cinco goles en su estadía en el club.

"Estoy contento por este gran paso en mi carrera, pero a la vez triste por dejar mi casa. Estoy agradecido a San Lorenzo por estos años que me enseñó en Inferiores, Reserva y Primera", dijo el lateral, que mañana se hará la revisión médica, en declaraciones a TyC Sports.

Y añadió: "Se pusieron de acuerdo ambas partes y se pudo dar. En estos días hablé con los jugadores más grandes que me dieron consejos, creo que en River me voy a encontrar con un grupo fantástico. Vengo a sumar desde donde me toque y aprender, aunque con (Marcelo) Gallardo no hablé".

Su representante, Gustavo Lescovich, también se expresó y celebró la concreción de la venta: "River hizo un esfuerzo importante y San Lorenzo obviamente defendió sus intereses, pero estamos todos contentos. Fue duro, pero se pudo dar", dijo.

En esa línea, agregó: "River compró el 70 por ciento del pase y seguramente vamos a hacer un contrato por tres años. Si bien ya tenemos una idea general, ahora tenemos que trabajar más en el tema de los tiempos, montos y demás".





Noticias Argentinas