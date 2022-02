Con las reformas, el Monumental será la cancha más grande de Sudamérica

El estadio Monumental Vespucio Liberti, que recibirá inversiones por 40 millones de dólares por las nuevas reformas que se iniciarán el mes que viene, se convertirá en el de mayor capacidad de Sudamérica con 81 mil localidades.

La dirigencia de River, con el presidente Jorge Brito a la cabeza, presentó este mediodía en conferencia el proyecto que tendrá dos etapas con la construcción de un nuevo anillo de plateas en la zona baja y con un cambio en la distribución de las localidades, entre otras reformas.

"Esta obra tendrá un naming (nombre publicitario) que ayuda y mucho, hay un esfuerzo creativo desde marketing y desde lo financiero, es una obra que todos esperaban, es una iniciativa que tiene que tener la aprobación de los socios y allí se iniciará", dijo el presidente Jorge Brito.

La duración estimada será 27 meses en dos etapas y la primera de ella se extenderá desde el mes que viene hasta febrero del 2023, con una demanda de 25 millones que se generará con el acuerdo comercial del "naming right".



Al respecto, el acuerdo será con la firma comercial Chango Más de supermercados y por eso tras la aprobación de los socios tanto en comisión directiva como en la asamblea, el Monumental pasará a llamarse Monumental Más.



"El proyecto general sólo tenía una etapa crítica, la del campo de juego, las otras dos no van a implicar que haya cambio o salida del estadio, no habrá perjuicio para los socios, estamos felices porque es el estadio que todos soñamos", analizó Brito.



Al tiempo que agregó: "el objetivo es que esté terminado en junio del 2024 con el fin de obra en todas las cuestiones de las zonas nuevas, las cocheras, los palcos, el restaurante y todas las reformas que se proyectaron".



"Es un día muy importante y de mucha alegría, venimos a presentar el proyecto de reforma del Monumental, es un hito que se va a elevar a todos los órganos de gobierno, y tiene que ver con toda la obra", comentó Stefano Di Carlo, secretario general del club.

Cuáles serán las reformas

Por su parte, el director de planeamiento, Mariano Taratuty, puntualizó: "esta etapa de la obra se consiguió gracias a que pudimos bajar el campo de juego que nos permitió esos espacios donde habrá nuevos lugares y ampliación de capacidad".



"El sistema de construcción nos permite no perder la localía porque se realiza in situ, por eso los hinchas van a ir viendo como crece la obra y lo mismo sucederá con el cambio de los asientos de las plateas", consideró Taratuty.



Además, las populares del estadio serán sólo un 25 por ciento de las localidades y estarán distribuidas en las cabeceras Sívori y Centenario, en los sectores medios y bajos y el resto del estadio, 75 por ciento, será plateas.



En la segunda fase, que se desarrollará desde principios del año que viene hasta julio de 2024, se cerrará el anillo inferior con la realización de las plateas en la Belgrano y se harán nuevos palcos en la Sívori media que permitirán la circulación por todo el anillo.





Además, se construirán dos pisos más de estacionamiento que lleva la capacidad actual de 500 a 1.200 vehículos y para esos espectadores se hará un puente que permitirá el acceso directo desde allí a la zona de palcos.



De la preventa de estos nuevos sectores con acceso exclusivo, la tesorería del club a cargo de Andrés Ballotta planea conseguir los fondos restantes para esta etapa de la obra que se financiará en su totalidad con fondos genuinos ligados al proyecto.



Por otra parte, se construirá un restaurante en la zona de la platea Centenario que estará abierto al público todo el año y tendrá vista hacia dentro del Monumental y hacia el barrio River sobre la avenida Figueroa Alcorta.



La dirigencia además anunció que el proyecto tiene previsto diferentes etapas de trabajo al sólo efecto de poder mantener la localía y no tener que generar inconvenientes al socio por tener que salir del estadio durante las obras.



Por otra parte, a medida que avance la obra se irán quitando todas las plateas de madera para colocar nuevos asientos antivandálicos como exige la FIFA para los estadios modernos para eventos internacionales.



El proyecto se deberá aprobar el 23 de febrero en la Asamblea Extraordinaria de socios, en la que el oficialismo cuenta con 100 de los 150 miembros y, se descuenta, alcanzará los dos tercios de los votos necesarios.



El evento tuvo la presencia del entrenador Marcelo Gallardo y el exjugador del club, Leonardo Ponzio, además del anterior presidente Rodolfo D'Onofrio, junto con Enzo Francescoli y Ubaldo Fillol, quienes fueron mencionados por Jorge Brito como parte del proyecto.