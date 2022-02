Arrancó la Copa Libertadores: calendario y cuándo juegan los equipos argentinos

Este martes comenzó la edición 2022 de la Copa Libertadores de América con el partido de ida correspondiente a la Primera Fase Eliminatoria, que enfrenta al uruguayo Montevideo City Torque y Barcelona de Guayaquil de Ecuador.



Esta semana, además, se disputarán los otros dos cruces (Deportivo Lara vs Bolívar y Vallejos vs Olimpia). Todas las revanchas se jugarán la semana próxima.

La primera fase se se abrió este martes con el empate 1-1 en Montevideo. Un día después, el venezolano Deportivo Lara será anfitrión en Barinas de del boliviano Bolívar y la Universidad César Vallejo de Perú será recibirá la visita del Olimpia de Paraguay en Trujillo.

Recién en la segunda fase del repechaje aparece un argentino: Estudiantes de La Plata, que se enfrentará a Audax Italiano.

Calendario de la Copa Libertadores 2022

Los cruces de la primera fase

Montevideo City Torque vs. Barcelona (martes 8/2, a las 21.30 hora argentina)

Barcelona vs. Montevideo City Torque (martes 15/2, a las 21.30)

Deportivo Lara vs. Bolívar (miércoles 9/2, a las 19.15)

Bolívar vs. Deportivo Lara (miércoles 16/2, a las 19.15)

César Vallejo vs. Olimpia (miércoles 9/2, a las 21.30)

Olimpia vs. César Vallejo (miércoles 16/2, a las 21.30)

Los cruces de la segunda fase

La fase 2, con 16 equipos distribuidos en ocho llaves, se disputará entre el 22 de febrero y el 3 de marzo, mientras que la fase 3, en la que se encontrarán los 8 elencos ganadores de la ronda anterior luchando por cuatro pases a la fase de grupos, irá del 8 al 17 de marzo.

Los cuatro equipos perdedores de la fase 3 se clasificarán directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022, el segundo torneo de clubes en importancia de la Conmebol que arranca el 8 de marzo.

Millonarios vs. Fluminense

Deportivo Lara/Bolívar vs. U. Católica de Ecuador

César Vallejo/Olimpia vs. Atlético Nacional

Plaza Colonia vs. The Strongest

Audax Italiano vs. Estudiantes

América Mineiro vs. Guaraní

Everton vs. Monagas

Montevideo City Torque/Barcelona vs. Universitario de Perú

¿Cuándo se sortea la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo el 23 de marzo junto con el de la Copa Sudamericana. Los equipos argentinos ya clasificados son Boca, River, Colón, Vélez y Talleres.