ANSES confirmó cambios en el calendario de marzo 2022 por los feriados, ¿cuándo cobro?

La ANSES confirmó, a través de su publicación en el Boletín Oficial las fechas del calendario de pagos correspondiente al mes de marzo de todos los programas sociales que funcionan bajo su órbita. El cronograma sufrió modificaciones a raíz de los feriados confirmados: se trata del martes 1, por Carnaval, y el jueves 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Las modificaciones mencionadas afectarán a los titulares de las Pensiones No Contributivas que, como siempre, cobran durante los primeros días del mes y a los jubilados y pensionados con haberes de más de $ 36.676.

Además, en marzo entrará en vigencia el primer aumento de los cuatro anuales que se dan gracias a la Ley de Movilidad Jubilatoria, este será del 12,28% y se dio así por la fórmula que combina un 50% de la recaudación de la ANSES y otro 50% de la variación salarial (RIPTE).

CALENDARIO DE PAGOS MARZO 2022: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 2 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 3 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 4 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 7 marzo de 2022.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 8 de marzo de 2022.



PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS: CUÁL SERÁN LOS NUEVOS MONTOS CON EL AUMENTO





Pensión no Contributiva por Invalidez: $ 22840,78

Pensión no Contributiva para Madres de siete hijos o más: $ 32.629,69

Pensión no Contributiva por Vejez: $ 22.723,13

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $ 26.103,75



CALENDARIO DE PAGOS MARZO 2022: JUBILADOS Y PENSIONADOS

Haberes que no superen los $ 36.676,00

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de marzo de 2022.

Haberes que superen los $ 36.676,00

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 28 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 29 de marzo de 2022.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de marzo de 2022.

JUBILADOS Y PENSIONADOS: CUÁLES SERÁN LOS NUEVOS MONTOS CON EL AUMENTO



La suba de marzo 2022 de ANSES dejará el haber mínimo de jubilados y pensionados en $ 32.629,69, mientras que el máximo será de $ 219.103,19.

