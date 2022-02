Susana Medina seguirá trabajando en una Justicia de puertas abiertas

Tras los actos protocolares de la ceremonia, Medina hizo una breve reseña de lo actuado en 2021 y adelantó que seguirá trabajando en una Justicia de puertas abiertas. Anunció que habrá cambios en la mecánica de ingreso para facilitar la inclusión de la discapacidad; impulsará el lenguaje claro, llano y transparente, y garantizó que, aún con menos recursos, fortalecerá la prestación del servicio de Justicia y trazó un croquis de obras e inversión en equipamiento para el buen funcionamiento en todas las jurisdicciones. Lo hizo junto al vicepresidente del STJ, vocal Daniel Carubia, y los vocales Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Claudia Mizawak; Martin Carbonell y Gisela Schumacher. También se hizo presente en la ceremonia a través de una salutación el vocal Miguel Ángel Giorgio.



Anuncios

Susana Medina adelantó que durante su gestión lanzará dos programas destinados a la educación en derechos y otro, para ciudadanos que participen en juicios por jurados. Además anunció que reactivará el plan piloto para la implementación de la mediación previa e interprocesal.

A su vez, adelantó que las reuniones de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia se celebrarán en todas las jurisdicciones a lo largo del año y precisó que la primera de ellas será en Concepción del Uruguay, el próximo jueves .





El Poder judicial entrerriano nunca detuvo la actividad

La presidenta del STJER agradeció la presencia en el acto de amigos, compañeros y compañeras, colegas, “hermanos y hermanas en la ley” y delegaciones de la provincia que llegaron hoy a la ceremonia. Y, al iniciar sus palabras destacó que en tiempos de pandemia “el Poder judicial continuo trabajando para garantizar el servicio de Justicia. Queremos una Justicia de puertas abiertas”, afirmó.

“Nuestro Poder Judicial, del que me siento orgullosa, no detuvo nunca la actividad”, realzó y agradeció el “compromiso de todos y todas los que forman parte de la familia judicial entrerriana que con sus luces y sombras, con sus aciertos y sus errores, siguió trabajando” en pandemia para garantizar el acceso a Justicia.

Tras detallar estadísticamente la tarea judicial desde marzo 2020 hasta hoy, ponderó la instrumentación de herramientas y plataformas informáticas en todos los organismos. Dijo que esa medida posibilitó un óptimo servicio, lo que quedó reflejado en los resultados del trabajo en cada jurisdicción de la provincia.

Nuevos programas

Anticipó el lanzamiento de dos nuevos programas: “Educando para la igualdad”, destinado a niños, niñas y adolescentes de escuelas primarias y secundarias y “Construyendo ciudadanía” destinado a personas que han sido sorteadas para integrar Juicio por Jurados. Y, adelantó que reactivará el plan piloto para la implementación de la mediación previa e interprocesal acordada con la Justicia Federal de Paraná y el STJ a partir de un convenio marco de colaboración que tuvo como escenario la comisión nacional de Acceso a Justicia de la CSJN.





Juicio por jurados: incorporación de ciudadanía

En otro tramo de sus palabras, valoró ser parte de la puesta en marcha del Juicio por Jurados en Entre Ríos, el que calificó como “la política más exitosa” en la provincia “en materia judicial”. Destacó que a partir de la ley 10746, sancionada el 5 de noviembre de 2019, se logra la “incorporación de la ciudadanía en los procesos judiciales” lo que interpretó como “un gran avance”.



Violencia de género

En otro orden, mencionó el trabajo del Poder Judicial para la erradicación de la violencia de género; evitó la mención de estadísticas ya que “una sola de esas víctimas vale toda nuestra atención” y ponderó la existencia de una plataforma on line para la radicación de denuncias.

Salud ocupacional

Enumeró, entre sus objetivos el de jerarquizar la salud ocupacional y bienestar laboral: “Nos importa que los y las agentes del Poder Judicial trabajen bien y cómodos”, dijo y precisó que la pinacoteca del Poder Judicial será puesta en valor para su investigación y divulgación ya que “es un valioso acervo cultural que esperamos poner a disposición de todos”, anheló.

Del mismo modo, indicó que se trabaja en la recolección de piezas para la consolidación del Museo del Poder judicial y ponderó la inversión en infraestructura informática, la ampliación del Centro Médico Forense , con la creación del Labotario de Osteología Forense y el funcionamiento de la “Mesa de Información Permanente” que “es única en el mundo” que funciona 24 hora, de lunes a lunes, “para atender a los ciudadanos que vienen en consultas, cuando están desesperados y no saben a quién recurrir”, resaltó.

Medina agradeció la tarea de todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial; de los organismos y de las y los ordenanzas a quienes consideró indispensables para la tarea diaria de los tribunales.

Infraestructura

Sobre las obras de infraestructura e inversiones previstas, anticipó que el presupuesto del 2022 prevé un 39,23 % con relación al ejercicio 2021, mientras que los recursos provinciales crecen un 77,45%. La participación del presupuesto judicial en relación al presupuesto de la provincia cayó del 3,98% en el 2021 al 3,13% en 2022.

Específicamente los ingresos de rentas generales disminuyeron del 5,88 % en 2021 al 4,52 por ciento en 2022.



Palabras de Horacio Rosatti

El presidente de la CSJN centró su alocución en la necesidad de alcanzar un lenguaje judicial claro ya que “el derecho es un instrumento al servicio de la convivencia. Es lo que nos establece lo que está permitido. Debemos entenderlo todos para saber que podemos y debemos hacer y que no debemos, ni podemos hacer”, propuso.

Rosatti precisó que cuando “el juez habla en sus sentencias lo hace apelando a un lenguaje que tiene una distinta valoración para los que están dentro y los que están fuera de la comunidad jurídica. Y, agregó: “Los que estamos dentro, lo entendemos; pero para lo que están fuera, es oscuro denso y reiterativo”, diferenció.

Y, agregó: “El lenguaje del juez es un tema que trasciende a la Justicia. Se explaya sobre toda la sociedad y entonces pensar que el lenguaje técnico o el componente técnico debe circular solamente entre entendidos, por afuera de la comprensión, es un grave error”, aseguró.

Rosatti, explicó que “el lenguaje judicial es un lenguaje mixto. En parte es natural y en parte es técnico” por lo que llamó a “a hacer un esfuerzo para que todos entiendan”.

“Hay que poner el acento en evitar que el bilinguismo se transforme en algo diferente, en una relación desigual entre los que entienden y desentienden. Que los que saben no sean más que los que saben menos. Los que saben más tienen que ocupar un rol y los que no saben de esa especialidad tiene que ocupar otro. Lo importante es que todos terminemos entendiendo. Si todos terminamos no entendiendo pasa que determinadas decisiones resultan ajenas al sentido común. Y quizás son jurídicamente correctas”, ilustró.

Reconocimiento

En la ceremonia se realizó un reconocimiento a la gestión del presidente saliente del STJ, Martín Carbonell y al ex vicepresidente Germán Carlomagno, destacando los avances que se lograron en el Poder Judicial, durante la pandemia COVID-19, y las políticas llevadas adelante que garantizaron la prestación del servicio de Justicia en ese tiempo.





Autoridades presentes

Estuvieron presentes el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puiggari ; la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira. Acompañaron el acto, además, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) Mario Brnusak; la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango; el presidente del Colegio de la Abogacía Alejandro Canavesio.

Participaron también la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) Aída Tarditti y el presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, Patricio Maraniello.

La integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral del Poder Judicial de Corrientes - presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) Martha Altabe; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Emilia María Valle; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, ministro Rafael Gutiérrez; la ministra de la Corte de Misiones, Cristina Irene Leiva; la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, María Soledad Gennari; la presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, Mariana Barbitta; y la odontóloga forense del Departamento de Odontología legal de la Corte Suprema de Justicia, doctora Marta Maldonado, entre otras y otros, demás autoridades provinciales, legisladoras/es e integrantes de fuerzas de seguridad.

Asimismo, se recibieron diferentes salutaciones de magistrados y magistrados nacionales e internacionales, de organismos y entidades internacionales.

El acto se desarrolló el Centro Provincial de Convenciones en Paraná y fue transmitido por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial. La apertura contó con la presencia de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, bajo la dirección del Comisario Mayor, Jorge Orlando Martínez.