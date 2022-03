Enzo Pérez no tiene una lesión de gravedad y llegaría al clásico con Boca

River igualó 2-2 ante Racing, en un partido correspondiente a la fecha cuatro de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, los hinchas del "Millonario" se preocuparon por la lesión de Enzo Pérez.

El mediocampista se tuvo que retirar del campo de juego a los 19 minutos del primer tiempo producto de una molestia muscular en su isquiotibial derecho y encendió las alarmas.

Sin embargo, lo que se temía que podía ser algo más grave, finalmente fue descartado por los estudios médicos que se realizó el volante esta mañana: se trata de una distensión. De este modo, tendrá de 10 a 15 días de recuperación y tan solo se perdería el clásico con San Lorenzo de la próxima fecha y el debut en la Copa Argentina ante Laferrere.

"No me preocupa (la cercanía del partido con Boca), creo que va a haber tiempo suficiente. Pero bueno, cuando hay este tipo de situaciones hay que darle el tiempo necesario para que no se vuelva a repetir", deslizó el jugador de 36 años al salir de la clínica.