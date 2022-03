Funes de Rioja ratificó su apoyo al acuerdo del Gobierno con el FMI

El titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, ratificó su apoyo al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y confirmó que la entidad expondrá en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Finanzas de Diputados.

"Hemos sido convocados y vamos a ir a exponer nuestro punto de vista que, por otra parte desde la conferencia industrial nos habíamos pronunciado y una vez que lo hagamos vamos a emitir un comunicado al respecto", adelantó Funes de Rioja a NA durante su visita a la cena de inauguración de Expoagro en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

"El mensaje que dimos frente al Presidente es que creemos que la Argentina no debe caer en default, que tiene que encontrar la mejor solución posible y esto es lo que la política tiene que evaluar", dijo. "Nosotros debemos puntualizar las cosas que creemos indispensables para que haya un crecimiento, que haga que no sólo el país crezca, el empleo crezca, la industria crezca, sino también las exportaciones crezcan y sea pagable la deuda", enumeró el empresario.

Respecto de los precios Funes de Rioja, destacó que "las incertidumbres hoy no solo atañen a los temas internos sino también a los costos energéticos, no sólo los costos logísticos sino también a la guerra en Ucrania que impacta en el tema. Todo esto se ve en los resultados de la inflación americana con el 7,5% y en la Argentina creemos que hay que buscar un marco macroeconómico más estable posible". "En este escenario vamos a ver cómo el fideicomiso opera en la práctica y por otro lado la incertidumbre sobre si las restricciones que se generan en el mercado internacional van a durar o no", añadió.

Sobre la resolución del Banco Central respecto de las importaciones, Funes de Rioja sostuvo que "hay preocupación para ver cómo opera, por eso estamos en contacto con el BCRA. Le hemos manifestado que, para nosotros, no podemos restringir las importaciones, que son para insumos en una Argentina que tuvo una gran recuperación en 2021. Todo eso lo hemos planteado y lo vamos a seguir discutiendo". "No hay escepticismo porque el nivel de diálogo en esos aspectos es bueno, ni al gobierno ni a nosotros nos conviene parar la producción", concluyó.





Noticias Argentinas