Autorizan la importación de autos eléctricos, híbridos y con combustibles de hidrógeno

El Gobierno autorizó la importación de 939 autos con nuevas motorizaciones, es decir eléctricos, híbridos y los que funcionan con hidrógeno. Tendrán un arancel de importación reducido dependiendo si los vehículos son híbridos o eléctricos o a celdas de combustible o si son armados, semidesarmados o completos totalmente desarmados con un Derecho de Exportación Extrazona (DIE) del 5%, 2% o 0%. Así lo anunció el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la Disposición 159/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo al comunicado, los rodados podrán ingresar al país con reducción arancelaria "por un plazo de 18 meses, correspondiente al tercer trimestre de este último", es decir en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 14 de junio del 2022. El cupo será distribuida en diferentes marcas interesadas. 4275 unidades serán asignadas a empresas terminales radicadas y con producción en Argentina mientras que 255 unidades restantes serán asignadas a importadores de terminales no radicadas en el país.

Las empresas interesadas en la importación tienen como fecha límite el 16 de mayo próximo para presentar la solicitud de cupo para el cuarto trimestre correspondiente al período entre el 15 de junio el 14 de septiembre. Al mismo tiempo el gobierno aclaró que para el tercer trimestre "se presentaron solicitudes de cupo de exportación promovidas por las firmas Nordenwagen S.A, Peugeot Citroen Argentina S.A; Volwkswagen Argentina S.A, Mercedes-Benz Argentina S.A.U, Ford Argentina S.C.A, Toyota Argentina S.A, Nissan Argentina S.A y Renault Argentina S.A".

"En atención a las solicitudes de cupo formuladas y dado que no se alcanza el cupo total establecido para este tercer trimestre del Decreto N°617/21, de 1.208 unidades para las terminales radicadas en el país y de 76 unidades para las empresas representantes de terminales no radicadas en el país, corresponde asignar un cupo de 935 unidades a las empresas radicadas en el país y 4 unidades para las empresas no radicadas en el país". De esta manera, queda un remanente de 345 unidades a importar que no fue solicitado por ninguna compañía.

