Battaglia se refirió a la polémica por la camiseta amarilla de Boca para el Superclásico

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, ofreció una conferencia de prensa en la antesala de lo que será el Superclásico del próximo domingo, donde hizo mención a los arbitrajes, el equipo y la polémica sobre la camiseta alternativa que usarán en el partido y opinó que a él le "gusta mucho".

"Me encanta la (camiseta) amarilla, es muy linda. Atrás dice 'Casa Amarilla', me tocó vivir en Casa Amarilla a mí. La verdad es que me gusta mucho la camiseta", afirmó sin dudar sobre la elección de la institución para enfrentar al eterno rival.

Luego hizo referencia al armado del equipo, donde dejó entrever que los futbolistas Darío Benedetto y Oscar Romero, podrían ser considerados para el partido frente a River, tras recuperarse de sus respectivas lesiones.

Además minimizó el caso del defensor Marcos Rojo, quien fue preservado por precaución: "Necesitamos que todos estén bien para este partido. No podemos especular ni tener ningún error en eso. Tienen que estar todos bien".

Sobre la ausencia de Carlos Izquierdoz, recientemente operado con éxito del quinto metatarsiano del pie izquierdo, opinó: "Lamentamos mucho la ausencia. Suma mucho dentro y fuera de la cancha y lo extrañaremos. Es nuestro capitán y le deseamos la mejor recuperación".

"Hay varios jugadores que se esfuerzan para estar en el mejor nivel posible y de ahí saldrá su reemplazante que lo hará de la mejor manera", agregó sobre la vacante que dejó el ex Lanús.

Acerca del rival, Battaglia no anduvo con rodeos: "River viene trabajando hace varios años con el mismo entrenador y eso siempre le da solidez a su funcionamiento. Nosotros tenemos que seguir creciendo en dinámica y en intensidad. La diferencia la marcarán las individualidades de los jugadores".

"Nosotros tenemos que salir a competir y hacer nuestro juego. No tenemos que cambiar nuestra manera de jugar pese al rival que nos toque enfrentar", amplió el entrenador.

Una polémica que envuelve al mundo "Xeneize", son las continuas quejas sobre algunos fallos arbitrales y el técnico apuntó: "Debemos pensar que el árbitro se equivocará lo menos posible. Los árbitros son seres humanos y hay que ayudarlos para que se equivoquen lo menos posible para hablar solo de fútbol".

"No quiero que los árbitros me favorezcan. Quiero que no se equivoquen en contra de Boca, nada más. Fueron varios errores en los que nos han perjudicado y quizás los partidos cambiaron el rumbo por ello. Y no me gusta eso. Ojalá Herrera tenga un buen partido", agregó.

Por último aseguró que el árbitro Darío Herrera "está bien designado" y que el partido frente al conjunto de Núñez divide el certamen en dos ya que esta el campeonato de "todos contra todos" y otro que es "ante River".

