Gallardo sorprendió y confirmó el equipo para el Superclásico

El entrenador Marcelo Gallardo dio la sorpresa este viernes y confirmó el equipo de River que el próximo domingo recibirá a Boca por el Superclásico y señaló que el elenco de Núñez viene "creciendo de menor a mayor, mientras que evitó hablar de los arbitrajes.

El técnico de River indicó que el elenco que jugará frente al eterno rival formará con: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández; Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Además Gallardo manifestó acerca del desempeño de River durante la Copa de la Liga Profesional: "Venimos creciendo de menor a

mayor y estamos en un buen momento para seguir sosteniendo".

Por otro lado, señaló: "Para hablar del arbitraje anterior a un partido hay que ser muy objetivo, porque todos los equipos sufrimos fallos en contra y a favor siempre. Nosotros destacamos los que son en contra y levantamos la voz, pero cuando se equivocan a favor nuestro no decimos nada".

"No hay que hablar de los arbitrajes porque tienen que estar tranquilos para hacer su trabajo de la mejor manera posible. No me gusta hablar de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable", aseveró.

En tanto, Gallardo indicó: "Tenés que estar preparado para todo porque las emociones pueden cambiar. Si vos estás convencido de lo

que sos y lo qué haces vas a tener una chance. Hay que estar preparado psicológicamente para todo lo que pueda pasar. Hay que

saber jugar cuando no tenes el control. Intentamos saber entender las diferentes situaciones de partido".



"No me interesa con qué camiseta juegue Boca"



Gallardo también habló acerca de la casaca amarilla que tendrá su rival en el partido del domingo a las 19: "A mí no me importa con qué camiseta juegue Boca. A mí solo me importa que jugamos frente a Boca, el resto es cosa de ellos".

Al ser consultado sobre si tenía relación con alguna cábala, dijo: "Cada uno cree en lo que quiere y está bien. La chicana de la camiseta no me interesa. Yo sugerí hace unos años jugar siempre con la camiseta nuestra".

"Si me dejo llevar por el último partido de Boca, puede ser un partido bien jugado más allá de la tensión y lo físico. Nosotros tenemos otra forma diferente de jugar y el partido puede ser vibrante desde el juego", expresó acerca del rival.

También opinó de los simpatizantes: "A mí me gusta el hincha que alienta en la cancha sin actos de violencia. Que quiere al club y a los colores de verdad. El bombo le da colorido a la tribuna, pero queremos hinchas que tengan esa pasión real por los colores. Y que se manifiesten sin violencia. Ese es el hincha con el que debemos identificarnos".





Noticias Argentinas