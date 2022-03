La agenda para bajar precios continúa

Tras la palabra presidencial de las últimas horas y la firma de los primeros decretos, se confirmó que en los próximos días se conocerán más detalles de las medidas. Hoy será el turno del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, que hará anuncios a las 11:00 de la mañana. El lunes hablará el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el martes se efectivizará la convocatoria a empresarios y sindicalistas.

El mandatario adelantó que convocará desde el lunes "a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación".

La inflación en el mundo

En tanto, Alemania tiene el nivel más alto de inflación en casi las últimas tres décadas, mientras que Turquía alcanzó su máximo nivel en casi 20 años. América Latina es la región con la inflación más alta del planeta, ya que, además de la situación de Argentina, las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, llegaron a máximos en 20 y 18 años. En Chile, se verifica la inflación más alta en 14 años; en Perú, la más alta desde 2009 y en Paraguay, la mayor en 10 años. En tanto, Corea del Sur registra su máximo en 10 años y Taiwán su pico desde 2009. En Reino Unido, la tasa interanual es la más elevada desde marzo de 1992.

En todos los casos mencionados, el punto de partida es mucho más bajo que el argentino, lo cual hace que las cifras no sorprendan demasiado en el ámbito local. Sin embargo, son motivo de gran preocupación global, publicó Página 12.

El alza de los alimentos

"No voy a permanecer pasivo ante esta situación. No hacer nada tendría consecuencias muy claras: el aumento del trigo haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinas y argentinos consumen. Y no se trata de aumentos que lamentablemente padecemos debido al desorden macroeconómico que nos tocó afrontar, sino de un impacto que golpearía aun más a los hogares con subas inusitadas en la canasta básica", indicó el Presidente, para justificar el anuncio de creación del "fondo de estabilización".

Fernández detalló que "la tonelada de trigo costaba, antes del 20 de febrero, el día en que estalló la guerra, menos de 300 dólares. El inicio del conflicto inició un alza inusitada que lo llevó a niveles récords. En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días, alcanzando valores superiores a los 400 dólares la tonelada. Ningún país escapa a semejante escenario. Tampoco la Argentina. El precio interno del trigo que se utiliza para el pan, que se estaba comercializando en torno a los 26 mil a 27 mil pesos por tonelada antes del 20 de febrero, se elevó rápidamente a valores superiores a los 30 mil pesos apenas iniciado el conflicto, y en los últimos días supera los 35 mil pesos por tonelada".

Reflejo de la presión de los precios en los alimentos es que el costo de la canasta básica alimentaria subió un 9 por ciento durante febrero. En el primer bimestre, acumula un incremento de 13,5 por ciento y en los últimos doce meses, una suba del 52,2 por ciento. Los alimentos estuvieron en el tope de aumentos de precios el mes pasado. Los productos frescos (tomate redondo, lechuga, cebolla, limón) registraron subas del 27 al 72%, las carnes del 6 al 11%, huevos y leche en polvo, 22 y 16%. Y son los sectores de menores ingresos los más castigados.