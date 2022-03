Las 8 preguntas clave para entender cómo se aplicará el VAR en el fútbol argentino

-¿Qué diferencias tendrá este VAR con respecto al que aplica CONMEBOL, por ejemplo, o al de FIFA?

-En cuanto a los protocolos, ninguna. En los aspectos tecnológicos hay algunas diferencias. Los sistemas operativos que se usan en CONMEBOL y en FIFA, uno es de origen inglés, y el otro es español. En el caso del argentino será de origen belga. Este sistema que debuta en el país no tiene antecedentes en el mundo del fútbol profesional, pero ya se usa en distintas disciplinas como el tenis o el básquet en la NBA. Las diferencias principales con el VAR usado por la FIFA están dadas por la mayor cantidad de cámaras -36- y el famoso DAG.

-¿Cuántas cámaras utiliza el VAR argentino?

-Los modelos más avanzados tienen 36 cámaras, además del sistema del Detector Automático de Goles. Este sistema que se implementa en la Argentina, al igual que Conmebol, trabaja solo con nueve cámaras, pero hay partidos que pueden más cámaras de acuerdo a la importancia.

-¿Qué diferencias tiene el VAR argentino respecto del que conocemos de Conmebol en la Copa Libertadores?

-En la Argentina las salas del VAR no estarán en cada estadio, sino que se centralizará todo en el predio de Ezeiza. Allí, en la sala de videos hay siete boxes, lo que permitirá seguir hasta esa cantidad de partidos en simultáneo. En cada box, habrá un árbitro y un asistente más el personal técnico. En CONMEBOL, la sala de videos se monta en cada estadio, porque de lo contrario tendrían que tener conexión de fibra óptica con cada estadio donde hay partidos para no tener delay. En la Argentina se puede centralizar todo en Ezeiza porque todos los estadios están interconectado con el predio con fibra óptica.

-¿Cómo se capacitó a los árbitros argentinos para el VAR? ¿Hubo árbitros extranjeros como profesores?

-Los capacitadores fueron argentinos. Alrededor de 35 árbitros hicieron un curso de seis meses y se recibieron de árbitros de VAR. A nivel internacional, Argentina tiene cuatro árbitros VAR: Mauro Vigliano y Germán Delfino, que ya están actuando, más dos que fueron nombrados, Trucco y Baliño, que no debutaron aun en competencias internacionales. Todas las prácticas que se hicieron en el país fueron off line, es decir que no interactuaban con el árbitro de campo. Se hicieron dos que sí interactuaban con el árbitro de campo en dos partidos del seleccionado sub 17. Durante las últimas semanas, también se tomaron cuatro partidos de la lCopa de a Liga en Ezeiza, aunque no estaban conectados con los árbitros de campo. Los instructores eran de la comisión de arbitraje, cuyo director es Federico Beligoy.

-¿El jugador argentino reclamará que actúe a cada rato?

-El protocolo no lo permite. Si un jugador insiste con pedir el VAR puede tener un castigo disciplinario, porque no es derecho de los jugadores. Como a nivel internacional, el VAR actuará “de oficio” en cuatro circunstancias para ayudar al juez de campo: si es gol o no, si es penal o no, si una infracción puede merecer tarjeta roja directa o una confusión de identidad.

-¿El VAR cambiará la dinámica de los partidos?

-Aunque la decisión siempre la toma el árbitro de campo, la hinchada va a tener que aprender a no gritar un gol hasta que el árbitro no ponga la pelota en el medio del campo y dé la orden de comienzo. Cada gol que se convierte tiene que ser revisado. Eso de por sí ya alterará la dinámica de los partidos, más las jugadas que ameriten la intervención del VAR, según el protocolo, lo que extenderá los encuentros con más minutos de descuentos que los actuales.

-¿El VAR terminará con los reclamos de directores técnicos y futbolistas?

-Hace cinco años que existe en Conmebol, operado con los árbitros de élite del continente: ¿terminaron las protestas? No, el VAR no es una panacea. Se espera que se disminuyan los errores claros y manifiestos, pero siempre quedará alguien disconforme.

-¿Sería necesario el DAG (Detector Automático de Goles) para acompañar el VAR?

-Solo el DAG (Detector Automático de Goles), un sistema aprobado en FIFA, es el único que permite determinar tecnológicamente y en forma instantánea si el balón ha ingresado o no totalmente al arco, como lo exige el reglamento. Eso no se usa aún en Conmebol (hubiese evitado la polémica del partido de Eliminatorias entre Uruguay y Perú), pero no está implementado por cuestiones económicas. Tampoco está previsto sumarlo al VAR argentino, porque solo para el DAG se necesitarían siete cámaras para cada arco.

Infobae