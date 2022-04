Banca Ciudadana: una vecina hizo pública su preocupación por la política habitacional de Crespo

Tal como estaba previsto, en la sesión de este miércoles del Honorable Concejo Deliberante, se hizo uso de la Banca Ciudadana, sistema que permite a cualquier ciudadano expresarse ante el Cuerpo Legislativo local. En ese contexto, Stefanía Engel manifestó el siguiente planteo, que FM Estación Plus Crespo reproduce en forma completa:

"Comenzaré citando: 'El déficit habitacional constituye una de las problemáticas más difíciles de solucionar. Al respecto destacamos como experiencia positiva el sorteo de los 100 lotes realizado en 2018'. Estas fueron algunas de las palabras que el intendente Darío Schneider eligió para inaugurar un nuevo período de Sesiones Ordinarias, discurso que también funciona como balance de lo realizado en su gestión. Sin embargo, el sorteo de terrenos que tan positivamente se valora ni siquiera ocurrió en el actual mandato. Además, días después de estas declaraciones la ordenanza que destinaba 100 espacios municipales a terrenos sociales fue declarada inconstitucional. Entonces vengo a preguntarles: si el tema de viviendas es tan problemático, ¿no sería oportuno concentrarse en redoblar el trabajo al respecto como funcionarios municipales? A la vista está que no hubo ni una sola ordenanza superadora desde aquella que en la actualidad no tiene validez.

Schneider también afirmó en el citado discurso que creen oportuno retomar la experiencia -la del sorteo de los 100 terrenos- y poner en marcha acciones de gobierno que permitan el acceso a la tierra. Por eso vengo a pedirles, a suplicarles que no, que no retomen esta experiencia. Hoy en día somos 100 familias que no sabemos si el día de mañana podremos ser propietarios de las casas que tanto nos costó construir. Resultó que lo que debería ser un proceso lleno de esperanzas y proyectos, se ha convertido en un calvario. Fuimos puestos entre la espada y la pared. Tuvimos dos opciones: la primera era no construir ante el miedo de lo que dictara la justicia tras la denuncia, lo que hubiera producido ser despojados de un terreno que todos sabemos es inaccesible para nuestros sueldos de trabajadores según el mercado inmobiliario local. La segunda opción era apostar a que la sentencia no nos perjudicara, con todo lo que eso implicó por lo menos en mis circunstancias: trabajar más horas, ausentarme más de mi casa quitándome tiempo con mis hijos, endeudarme, enfermarme.

Finalmente, el fallo no fue favorable para la municipalidad y las preguntas son muchas. La principal sería ¿qué están esperando para dictar normas que nos amparen? ¿Descansan en la apelación? Porque esa pareciera ser la respuesta: que esperemos y roguemos a que se revierta el fallo, mientras muchos adjudicados siguen construyendo y endeudándose cuando absolutamente nadie puede garantizarnos que seremos propietarios plenos alguna vez. “En el peor de los casos, no les van a derrumbar las casas”, también me dijeron. Y vuelvo a preguntarles: ¿ustedes apostarían todo a algo que jamás será suyo? Porque si resulta que la Municipalidad no puede trasladar el dominio del terreno, seré una okupa hasta mi muerte, con el visto bueno del gobierno de turno pero con una situación irregular de por vida y ni hablar en el lugar que quedarían mis hijos.

¿Qué están esperando entonces tras casi 4 años, para generar más y mejores ordenanzas que solucionen el problema habitacional en Crespo? Porque pareciera ser que es un elefante en este recinto, en este edificio, del que ningún funcionario se hace cargo. Al día de hoy, ambos bloques nos deben a la ciudadanía una solución habitacional seria ya que la que, repito, ambos bloques votaron, fue declarada inconstitucional. Mientras tanto los ciudadanos seguimos esperando alguna respuestalocal ante la demanda habitacional, como así también hay 100 familias inmersas en una gran incertidumbre porque nadie se acercó a aclarar nuestro panorama. No se nos acercaron los legisladores del bloque opositor aunque sea para ponerse a disposición. Tampoco se nos acercó el bloque oficialista quien pareciera haber quedado sin respuestas y sin intenciones de dar la cara. Solo después de que solicité la banca ciudadana me invitaron a reunirme en este recinto, cuando en realidad aquí hablamos de un problema colectivo, de 100 familias y no mío únicamente. Mucho menos se acercó el departamento ejecutivo, tal vez más ocupado en aspiraciones políticas de superior nivel territorial que en lo que sucede en nuestra ciudad. Menos aún la Comisión de vivienda que conforman ambos bloques presentes y en la que se incluyen funcionarios de dependencias municipales, comisión que nos intimó hace meses atrás a cumplir los plazos establecidos en un contrato que ya se sabía endeble y que hoy, entiendo, no tiene ninguna validez. Y finalmente, esperamos que se acerque a cumplir su compromiso el actual diputado provincial que conformaba el gobierno municipal en aquel momento, porque se comprometió (palabras textuales) a patrocinarnos legalmente de manera gratuita para accionar contra la Municipalidad si resultábamos perjudicados, debido a que también en base a sus dichos y a su enérgica opinión sobre las prácticamente nulas posibilidades de que el fallo fuera desfavorable un grupo de adjudicados tomamos una decisión.

Nada puede hacer este Duerpo Deliberativo ante las manifestaciones discriminatorias efectuadas por algunos vecinos denunciantes que los mismos funcionaros municipales presenciaron en una reunión que mantuvieron con ellos. Nada puede hacer este Cuerpo para despojar de las cuestiones políticas mezquinas en la que se vio envuelto este conflicto. Tampoco podrían ponerle un precio a nuestro dolor, a nuestros sueños truncos, a la decepción de mis hijos. Pero sí pueden y deben trabajar para encontrar la manera de palear el déficit habitacional local con recursos propios, sin esperar fondos provinciales o nacionales que se reparten según el poder político, dar soluciones y no promesas en un marco legal seguro, legislar para todos los ciudadanos de Crespo, para que tengamos acceso a un derecho fundamental que es el de tener una vivienda digna. Por favor, háganse cargo", concluyó Engel.