Laura Stratta visitó un emprendimiento gastronómico crespense

Estacion Plus Crespo

En el marco de sus habituales visitas a emprendedores de diferentes localidades, la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, arribó esta mañana a la ciudad. En esta ocasión, Maximiliano Naibert, su esposa Belén y los hijos de la pareja: Cipriano y Rebeca, fueron los anfitriones. La joven familia es titular del servicio gastronómico Realeza Gourmet, un emprendimiento en pleno desarrollo.

Durante una hora y media, Stratta tomó conocimiento de las particularidades de la apuesta económica y laboral que asumieron estos crespenses, intercambió ideas respecto de la actividad y compartió con ellos emotivos momentos, llegando a elaborar en forma conjunta algunas preparaciones en chocolate, en vísperas de Pascuas.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, la vicegobernadora manifestó: "Para nosotros es muy importante mostrar y visibilizar lo que los emprendedores y emprendedoras entrerrianas hacen, por eso tenemos estrategias en el marco del Plan de la Economía Social y Fortalecimiento del Emprendedurismo. En lo personal, me gusta salir a recorrer y mostrar. En estas Pascuas, nos pareció oportuno venir y contribuir a exhibir en todos los espacios donde llegamos, las preparaciones exquisitas que hacen Maxi y Belén. Tienen mucha creatividad, profesionalismo y le ponen muchísimo amor, que se nota al saborear sus elaboraciones".

"Nos parece importante -como parte de recuperar la cultura del trabajo y sostener las cosas que nos identifican-, esto de fomentar y dar a conocer que hay manos entrerrianas que producen", sostuvo Stratta y ahondando en esa línea de pensamiento, agregó: "Les debemos comprar, porque el consumo local genera derarrollo local y nos permite con el tiempo generar puestos de trabajo. Además la necesidad de insumos, implica también un movimiento o un dinamismo del circuito económico de las ciudades".

En relación a algunos de los temas abordados con los emprendedores locales, la vicegobernadora comentó: "Les anticipé un poco en qué consiste el Programa Jóvenes Emprendedores, porque sería interesante que puedan participar, ya que Maxi y Belén necesitan terminar su sala de elaboración. Estamos con ellos y con todos los que se animan a plantearse un desafío similar".

Lanzamiento del Programa Jóvenes Emprendedores 2022

La agenda de Laura Stratta continuó después del mediodía en Oro Verde. A instancias de despedirse de la familia crespense, anticipó a este medio: "Allí estaremos en una empresa haciendo el lanzamiento, porque nos parece simbólico hacer desde el propio escenario donde se hacen cosas. Ya en la edición del año pasado, el Programa Jóvenes Emprendedores estableció un cupo especial para mujeres, para estimular a que más mujeres se animen a emprender y puedan acceder al crédito real y efectivo. Esa es una condición que se mantiene. Estamos abriendo la experiencia de este 2022, como para que los interesados se puedan presentar, asesorarse y acercarse a las diferentes líneas que ofrece el Programa, de acuerdo a las características de cada emprendimiento", afirmó.

Maximiliano Naibert: "Nos emocionó. Nos hizo llorar y reir"

La familia anfitriona calificó de "muy grato y con muchas emociones" el tiempo compartido con la vicegobernadora Laura Stratta. En medio de esa mezcla de sensaciones, Maximiliano explicó a FM Estación Plus Crespo: "Con gusto y amor abrimos las puertas de nuestra casa para mostrarle cómo es nuestro emprendimiento familiar. Aparecemos como las personas visibles, pero en verdad somos un gran equipo, incluso entre colegas, porque siempre unos a otros nos vamos colaborando. Ella ha pobado nuestros productos. De hecho, la semana pasada en su visita a la empresa Lácteos Tonutti, la empresa había contratado nuestro servicio e hicimos la presentación de una mesa que le gustó mucho. Se interesó también por unas publicaciones que hicimos en las redes y así tomamos contacto. Estaban con la intención de mostrar productos artesanales para Pascua, y empezamos a charlar".

El emprendedor recordó que el inicio de la actividad significó escenarios difíciles, pero fueron superando cada obstáculo y ese impulso que supieron mantener, los lleva a disfrutar del presente: "Ambos teníamos trabajo en empresas de Crespo, hasta que en un momento empezamos a charlar la posibilidad de arrancar nuestra propia actividad. Primero Belén renunció a su empleo, para abocarse a los chicos, más que nada en la etapa de escolarización y después seguí yo ese camino, apostando fuerte a estas ganas de tener nuestro proyecto. Renuncié un 31 de diciembre y un 19 de marzo comenzó la pandemia, con lo cual muchas ideas quedaron frenadas. A medida que se fue normalizando la situación, fuimos atendiendo más pedidos particulares, como desayunos a modo de regalo gourmet para fechas especiales, hacemos muchos servicios para fiestas privadas o eventos sociales y nos vamos expandiendo. Nos empezaron a pedir sushi, que no lo hacíamos, pero estudiamos, nos preparamos y hoy lo ofrecemos en Crespo. Tenemos propuestas gastronómicas para diferentes gustos y ocasiones. La premisa es que todo lo que podamos ofrecer hecho con amor desde la cocina, ahí estaremos".

El crespense se expresó satisfecho con haber sido elegido para mostrar la experiencia del emprendedurismo. Al respecto, Naibert sostuvo: "Este emprendimiento nos ayuda a tener una luz encendida y nos gustó la idea de poder contarlo a través de su visita. Es una gran satisfacción que nos hayan tomado como referentes para que otros se animen y confíen en sus posibilidades, sus sueños. Laura nos dijo que 'si uno quiere empezar, no es necesario tener todo, sino ir de a poco' y compartimos eso. Con lo que teníamos pusimos Realeza Gourmet en marcha y hoy apuntamos a tener nuestra sala de elaboraciones. Ella nos animó a aprovechar las líneas de crédito que se ofrecen, a las cuales hasta ahora resistimos porque no tenemos sueldo, nuestros ingresos no son fijos, y nos ganaba siempre ese temor. Pero nos alentó y entusiasmó a buscar esa posibilidad y en ese también queremos dejar a otros el mensaje de que se animen".

Maximiliano Naibert y su familia destacaron el contacto personal que caracterizó el encuentro. "Nos emocionó. Nos hizo llorar y reir", afirmó el crespense y se explayó en los entretelones de la visita: "Surgieron muchos sentimientos, porque nos habló reconociendo nuestro esfuerzo, el cariño que le ponemos a lo que producimos. Nos dijo que sabía que en el producto hoy se llevaba, se llevaba un pedacito de nuestro corazón. No aguantamos las lágrimas. En un momento, ella se emociona, porque en la ornamentación de casa tenemos un conejo y la remontó a su infancia, al conejo que le ponía su abuela cada año en el nido. Nos salió ir a la cocina, para distender esa situación y nos pusimos a hacer figuras de chocolate. Es una locura. No podemos creer que Laura estuvo en nuestra cocina, derritiendo chocolate, desmoldando las figuras, escribiendo su tarjetita y que se lo lleva a sus hijos. Quedamos sorprendidos y felices", concluyó.