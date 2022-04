Tras la cumbre del PRO, Macri se reunió con Cornejo para analizar la situación de Juntos por el Cambio

El ex presidente Mauricio Macri mantuvo un encuentro con el presidente del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, con quien analizó la situación actual de espacio y las perspectivas rumbo a 2023.

Según supo NA, el encuentro tuvo lugar en las oficinas de Mauricio Macri en San Isidro. El líder del PRO regresó el sábado último a la Argentina y ya mantuvo reuniones con diputados bonaerenses, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

Ahora amplió el escenario y se entrevistó por una hora con el ex titular de la Unión Cívica Radical. Macri y Cornejo dialogaron sobre cómo fortalecer Juntos por el Cambio y la necesidad de tener un programa antes que un candidato.

A la vez, el ex mandatario apuntó nuevamente contra el gremio de Camioneros, al contar la historia de un hombre de Trenque Lauquen, quien -según dijo- se enfrentó a la "mafia".

En su cuenta de la red social Instagram, Macri publicó la fotografía de Alejandro Castell, un hombre que tiene una empresa de camiones.

Además, acompañó el mensaje con las palabras de Castell: "Hace años que están atrás mío. Primero querían que vaya al sindicato para arreglar en persona una diferencia. Esa es plata que se quedan ellos, que no va para los empleados. Llegaron a pedirme que les dejara ‘uno de los camioncitos’ que tengo yo. Como no les di bolilla, cayeron cinco tipos a mi casa. En pandemia bloquearon mi depósito en Buenos Aires".

"Eran barrabravas. No dejaban entrar a la gente a trabajar; a mí me patotearon, me quisieron pegar. Cuando me citaron al sindicato fui solo. Quería ver en persona la impunidad. Ellos eran 8 y estaban armados. Me subieron por un ascensor como si fuera un detenido. Me dijeron que tenía que pagarles, que no podía denunciarlos, que me iban a mandar a la AFIP. No puedo explicar la impotencia que se siente. Yo les dije cuál es la diferencia entre nosotros: yo nunca le robé a nadie y lo que logré lo hice trabajando", resaltó el hombre.

"Todos tienen miedo. Muchos me dijeron que les pagara, que arreglara. Excepto en mi casa. En casa me apoyaron todos, a pesar de que les dije que tenía miedo por lo que les podía pasar a ellos. Mis hijas más grandes me dijeron: 'si pagás nos vamos a pelear nosotras con vos'", continuó el relato.

Y agregó: "Yo terminé la primaria nomás, ahora estoy terminando el secundario porque me lo propuse de grande, pero sé que hay cosas que son simples. Me propuse desenmascararlos y lo hice. Hoy están procesados por extorsión y coacción".

"Alejandro Castell trabaja desde los 16 años (foto). Hoy tiene 6 camiones y 14 empleados en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Es uno de los valientes que se animó a enfrentarse a las mafias y hoy es parte del movimiento anti bloqueos. Ayer lo llamé para conocer su historia", afirmó Macri en su cuenta.

El ex presidente apuntó contra la familia de Hugo Moyano y el sindicato de Camioneros, luego de la medida de fuerza impulsada por el gremio en San Nicolás que impidió durante dos días la salida y entrada de camiones a esta ciudad.