Agmer Crespo - Seguí sentó su postura ante la posibilidad de extender una hora la jornada escolar

Mientras se realizan encuentros entre el gobierno provincial y los gremios, para evaluar cómo se podría implementar una hora más de clases, las diferentes filiales que nuclean a docentes dan a conocer su postura. Al respecto, Claudia Schira, secretaria general de Agmer Crespo-Seguí, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Como trabajadores de la educación no nos oponemos a la jornada extendida, pero vemos que nos falta infraestructura. Muchas escuelas están compartiendo edificio, entonces ya hay dos turnos. Además, pensemos que en algunas instituciones los alumnos entran a las 7:00, si le agregamos una hora, ¿pretendemos que vayan a las 6:00? no hay iluminación natural todavía y ¿qué atención puede tener ese niño/a que llega dormido a la escuela? y si se piensa en extenderla al mediodía, en muchos casos se superpone con el horario de los estudiantes del turno tarde. Y como otra cuestión, las ordenanzas están trabajando a destajo. Aún no hemos salido de la pandemia, sino que el Covid se transforma en otras variantes. Debemos ser responsables en ese sentido también, los chicos no pueden estar encimados en las aulas, si queremos salir de esta situación que afecta al mundo entero".

En ese contexto, la dirigente gremial sostuvo que "en Crespo -por ejemplo- hay 2 escuelas Ninas. Por ley, todas deberían ser de jornada extendida en el nivel primario, que es lo que está proponiendo Nación".

Schira opinó que "quien se sienta atrás de un escritorio y determina medidas así, debe preguntarse antes, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿estamos preparados para eso?, ¿tenemos la infraestructura escolar?. No es sólo aumentar el salario, sino dónde se va a llevar a cabo. No vemos que pueda haber calidad educativa así. se necesita primero una gran inversión en edificios escolares".

Quien conduce el gremio que congrega a la mayor cantidad de docentes de Crespo y Seguí, afirmó que "por ahora sigue el tema en conversación y creemos que lo ideal es que la primaria sea de jornada extendida en el nivel primario, pero en las condiciones que corresponden", concluyó.