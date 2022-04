Dujovne advirtió que el Gobierno "no tiene un norte" y su programa económico "es inflacionario"

"Cuando no se sabe adónde ir, ningún viento te lleva", expresó el ex ministro de Mauricio Macri.

El ex ministro de Economía Nicolás Dujovne advirtió hoy que el gobierno de Alberto Fernández "no tiene un norte" y que aplica un programa que es "inflacionario".

"Lo más importante de este gobierno es que le falta un norte. Nosotros teníamos un norte claro. Creíamos que teníamos que ir a una economía de mercado, resolver el déficit y la parte impositiva, entre otras. Es un norte que no tiene el gobierno. Cuando no se sabe adónde ir, ningún viento te lleva", expresó el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

En diálogo con el programa "No va más", que conduce Manuel Adorni, Dujovne, mantuvo que "el equipo económico (encabezado por el titular de Hacienda, Martín Guzmán) va por un camino que no funciona y el programa es inflacionario ´per se´, es monetario, fiscal y de credibilidad", más allá del factor externo creado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Hoy no tenemos un programa económico claro, en cuanto a metas fiscales y bajar el gasto", consideró el ex ministro, a la vez que señaló que "si bien el Gobierno limitó la cantidad de pesos que le da el Tesoro al Banco Central, sigue emitiendo muchos para refinanciar los pasivos".

Por otro lado, sostuvo que en el Gobierno hay dos visiones: por un lado "el kirchnerismo más duro que dice que emitir dinero no genera inflación y que los precios suben porque hay empresarios malos, mientras no comprende el sistema de incentivos a los capitales".

En tanto, indicó que "hay gente dentro del Gobierno con una visión más pragmática, pero tiene una visión benévola sobre lo que puede hacer la emisión monetaria y no ve la necesidad que hay de un cambio de régimen, además de continuar con las reformas".

Dujovne señaló que no ve un escenario de posible hiperinflación por el momento: "Tendría que haber un nivel de emisión mucho más elevado y la sociedad estaría muy enojada", evaluó.

Además, refirió que "la aritmética actual no da como resultado una inflación de tres dígitos, pero no se puede descartar" y advirtió "que con un nivel inflacionario del 80 por ciento, el gobierno está jugando con fuego".

El ex ministro desestimó la idea de la dolarización, enarbolada por algunos actores como el diputado nacional de Libertad Avanza, Javier Milei.

"Sería pone el carro delante del caballo. Primero tenemos que plantearnos bajar el gasto público, para que sea del nivel que es financiable. Porque dolaricemos no vamos a resolver la situación. Necesitamos resolver los subsidios a la energía y al transporte, una reforma previsional y tenemos un problema con el empleo público, sobre todo en las provincias y el déficit de las empresas públicas", explicó en ese sentido.

"Necesitamos reformas profundas, una vez que las hagamos no vamos a necesitar dolarizar porque la inflación se va a derrumbar", amplió.

Dujovne señaló que no ve un escenario de posible hiperinflación por el momento: "Tendría que haber un nivel de emisión mucho más elevado y la sociedad estaría muy enojada", evaluó.

Además, refirió que "la aritmética actual no da como resultado una inflación de tres dígitos, pero no se puede descartar" y advirtió "que con un nivel inflacionario del 80 por ciento, el gobierno está jugando con fuego".

El ex ministro desestimó la idea de la dolarización, enarbolada por algunos actores como el diputado nacional de Libertad Avanza, Javier Milei.

"Sería pone el carro delante del caballo. Primero tenemos que plantearnos bajar el gasto público, para que sea del nivel que es financiable. Porque dolaricemos no vamos a resolver la situación. Necesitamos resolver los subsidios a la energía y al transporte, una reforma previsional y tenemos un problema con el empleo público, sobre todo en las provincias y el déficit de las empresas públicas", explicó en ese sentido.

"Necesitamos reformas profundas, una vez que las hagamos no vamos a necesitar dolarizar porque la inflación se va a derrumbar", amplió.

NA