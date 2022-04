La oposición denunció al intendente de Morón por su campaña contra las drogas

Tras la polémica por el folleto de la municipalidad de Morón destinado a los jóvenes con una serie de consejos para los consumidores de drogas, la oposición de Juntos por el Cambio decidió llevar a la Justicia al intendente Lucas Ghi del Frente de Todos por "difundir públicamente el uso de estupefacientes y por instigar a cometer un delito".

"Si vas a consumir tené en cuenta estos consejos", dice el flyer que adquirió viralidad en la parte superior, y luego detalla: "Cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Si te detienen, tenés derecho a un abogado".

Diputados y concejales opositores presentaron denuncias penales apelan a interpelar al jefe comunal en el Concejo Deliberante. Según el equipo de chequeado.com, tanto Juntos por el Cambio como la UCR aprobaron la difusión de la información contenida en el folleto.

A su parte, desde la coalición opositora aclararon haber acompañado el proyecto de “reducción de daños”, pero no el contenido de los materiales que fueron posteriormente difundidos.

Desde la Secretaria de Salud que responde al intendente sostuvieron que el detalle del folleto fue sacado de contexto. "Se descontextualizó un folleto, su uso. Se quiere dar a entender que en el Municipio se fomenta el consumo de sustancias, cuando está muy lejos de lo que hacemos día a día. Este es un programa para la reducción de riegos y daños asociados al consumo de sustancias", sostuvo Martín Larroca.

A través de su cuenta de Twitter, Ghi recogió el guante y sostuvo: "El debate acerca de las políticas sociosanitarias de reducción de riesgos y daños es profundo y lleva muchos años. Va a la par de las acciones para prevenir y combatir el narcotráfico, que también abordamos desde el Municipio".

En diálogo con A24, el intendente pidió abordar el tema desde el Estado y a través de una perspectiva sanitaria y "no meramente punitivista".

"Legales o no legales, no se puede negar que la droga está presente. No se puede sostener un discurso hipócrita, como si tal cosa no sucediera, y mirar para otro lado. No alentamos ningún tipo de consumo, pero no se puede mirar para otro lado", agregó Ghi.

Y continuó: "En el caso de la experiencia trágica de Time Warp, si los chicos hubieran tal vez dispuesto de algún elemento más de juicio y sabían a qué se estaban exponiendo, a qué se estaban comprometiendo, cómo debían hidratarse y qué tipo de consumición estaban haciendo, tal vez el desenlace hubiese sido otro”.

El diputado del PRO compartió la denuncia vía redes sociales en un marco de un fuerte cuestionamiento a la campaña de la localidad.

En la misma línea, Fernando Sarabozo acudió también a la Justicia para apuntar contra el intendente y expuso que “los funcionarios públicos no deben incentivar este tipo de conductas nocivas para la salud, ni naturalizarlas, todo lo contrario, su accionar debe estar dirigido a que se eviten. Es sugestiva esta recomendación a personas que transitan el camino de las drogas y de alguna forma son esclavos de estas adicciones”.

NA