Marcelo Tinelli renunció como presidente de San Lorenzo

Marcelo Tinelli decidió presentar su renuncia al cargo de presidente de San Lorenzo a casi un año del pedido de licencia que realizó. El conductor televisivo y empresario estaba ligado a la vida directiva del Ciclón desde 2012 cuando decidió involucrarse de manera oficial como vicepresidente de la lista que encabezó por entonces Matías Lammens.

El directivo de 62 años fue elegido para el cargo principal del club de sus amores en diciembre del 2019 cuando fue respaldado por el 80% de votos –de unos 15.000 socios– en lo que fue una elección récord para el Cuervo. Alejado de la vida institucional desde mayo del año pasado, Tinelli optó por formalizar su salida del club de Boedo este sábado por intermedio de su cuenta de Instagram: “En este tiempo de distancia, puedo ver que más allá de todo lo que di y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela”.

“He decidido dejar mi cargo como Presidente de San Lorenzo de Almagro. Como lo he expresado en muchas ocasiones, el fútbol es mi pasión. Todos los que me conocen bien lo saben. Incluso he llegado a pensar y soñar que tiene mucho que ver con mi misión en la vida. Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento, muchas veces no van de la mano. O mejor dicho, lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor, en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no se alcanza”, sentenció en uno de los fragmentos de la extensa carta que publicó en redes sociales.

Desde su pedido de licencia, el club quedó en manos del vicepresidente 1° Carlos Horacio Arreceygor, aunque también con gran injerencia de Matías Lammens, quien está en la lista oficialista en el cargo de vice 2° ya que decidió dar el salto a la política nacional en el 2019 y ocupa actualmente el puesto de ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Previamente, Lammens había sido presidente entre 2012 y 2019 con Tinelli como respaldo principal en la dirigencia.

San Lorenzo transita por un presente sensible a nivel deportivo que se profundizó con la reciente renuncia de Pedro Troglio al cargo de entrenador tras quedar eliminado en la Copa Argentina ante Racing de Córdoba. Afuera de la copa local y sin presencia en los torneos internacionales, el club de Boedo está en la 10ª colocación de la Zona 1 de la Copa de la Liga y ya sin chances de acceder a la Fase Final mientras el interino Fernando Berón está al mando del plantel.

A lo largo de este 2022, el equipo apenas ganó tres partidos oficiales, perdió seis y empató en cinco oportunidades.

En mayo del 2021, cuando Tinelli presentó su licencia ante la directiva, el equipo venía de quedar eliminado de la Copa Libertadores, de la Sudamericana y había caído también en la Fase Final de la Copa de la Liga y en los 16avos de la Copa Argentina de esa temporada.

Los malos resultados de entonces decantaron en la renuncia del entrenador Diego Davobe y en la asunción de Leandro Romagnoli en su lugar. Pero también el por entonces presidente había denunciado ante la Fiscalía General de la Ciudad que su familia había sido amenazada, lo que decantó en la detención de un sospechoso.

“Quiero agradecer a la Comisión Directiva y en especial a nuestro Vicepresidente, Horacio Arreceygor, por asumir el cargo en estos meses, quien contará con mi ayuda desde afuera las veces que sea necesario. Saben que siempre voy a desear de todo corazón lo mejor para San Lorenzo porque estos son colores de mi vida. Es una decisión difícil para mí, no tengan dudas. A San Lorenzo lo seguiré apoyando en este tiempo desde otro lugar, pero con la misma pasión de siempre”, había dicho por entonces Tinelli.

Su salida oficial de la directiva marca el principio del fin de una era en el club. Con la irrupción de la dupla Lammens-Tinelli en la directiva, el Ciclón obtuvo el título en el Torneo Final 2013, la Supercopa Argentina 2015 pero principalmente la tan ansiada Copa Libertadores en el 2014.

Tinelli también viene de iniciar su desvinculación del cargo principal en la Liga Profesional. El 24 de diciembre del 2021, tras una presentación de frentes opositores a su gestión en el organismo que regula el fútbol de primera, el empresario denunció una “desestabilización institucional” y “un golpe artero” a su mandato. Algunos días más tarde convocó a elecciones en la LPF. Sin embargo, en los primeros días de abril la Justicia dispuso que la AFA intervenga la Liga Profesional por un plazo de 90 días mientras se define el futuro de esa entidad. (Infobae)