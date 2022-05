Quintero se resintió y vuelve a ser baja en River

El volante colombiano Juan Fernando Quintero se resintió este martes de una lesión muscular, en la previa del partido del próximo jueves ante Colo Colo de Chile, en el Monumental, por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores. Quintero sintió una nueva molestia en el isquiotibial izquierdo, según averiguó Télam. El colombiano inició la recuperación el pasado 19 de abril y recibió el alta médica el domingo último. Cuando estaba listo para volver, no pudo finalizar el entrenamiento.

Juanfer se realizará estudios en la clínica porteña Rossi para tener un diagnóstico de la lesión. Estará acompañado del volante Cristian Ferreira, quien también sintió una molestia muscular. El entrenador Marcelo Gallardo no brindó aún la lista de convocados y se aguardará por la presencia o no del mediocampista del seleccionado colombiano.

A la espera de lo que pase con Quintero, Gallardo, mantiene la incógnita sobre los posibles cambios que realizará para asegurar el primer puesto ante el equipo trasandino.

Gallardo no le comunicó al plantel quien será el reemplazo de Enzo Pérez que está suspendido y si suma algún otro cambio táctico tras la derrota ante Tigre por 2-1 en los cuartos de final de la Liga, la semana pasada en el Monumental.

La baja del volante central puede ser resuelta con el ingreso de Bruno Zuculini, habitual recambio en ese puesto, o con Enzo Fernández liberando un lugar entre los otros volantes para que juegue Agustín Palavecino o Tomás Pochettino, abriendo la posibilidad que ingresen Santiago Simón o Quintero.

El colombiano fue hasta aquel momento de su baja una solución para los segundos tiempos con 10 ingresos desde el banco de suplentes anotando 5 goles y con apenas tres partidos de titular.

El otro puesto en duda es el de Pochettino, que luego de tres partidos de titular no pudo afirmarse, y Simón se presenta como una alternativa tras estar en el primer equipo gran parte del campeonato.

Igualmente, hasta el miércoles en los trabajos previos a la concentración no habrá certezas del equipo titular que recién quedará confirmado el jueves mismo del partido un par de horas antes del inicio.