Mi Pieza 2022: cómo acceder al crédito de hasta 240.000 pesos del Anses

El Ministerio de Desarrollo Social volvió a abrir la inscripción del programa destinado a mujeres mayores a 18 años que residan en barrios populares. Con este crédito podrán destinar dinero a la refacción o ampliación de sus hogares.

Quienes logren inscribirse y acceder recibirán un crédito desde $100.000 hasta $240.000. La entrega del dinero se hará en dos cuotas del 50% y es el ANSES quien se encarga de realizar la operación mediante un sorteo. La primera cuota es para el inicio de la obra y la segunda se dará cuando la persona beneficiaria valide el avance de la obra por medio de una aplicación.

Para lograr acceder al crédito ANSES es necesario ser mujer mayor a 18 años, de Argentina o con residencia permanente en el país. Además, es necesario ser residente de barrios populares que estén inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Quienes decidan inscribirse al crédito deberán entregar un Certificado de Vivienda Familiar y sólo se permite una inscripción por certificado. El mismo se puede descargar desde la página del ANSES ,con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección de Gestión.

El crédito se puede utilizar para mejorar o construir techos, paredes, pisos o aberturas, para realizar divisiones de ambientes, reparación de plomería y/o electricidad y para ampliación de la vivienda.

Cómo inscribirse al sorteo Mi Pieza 2022

Para anotarse al sorteo de Mi Pieza 2022 otorgado por el ANSES es necesario ingresar al sitio web oficial del programa. Allí, se deberá completar un formulario con datos personales de la beneficiaria y de la vivienda que será refaccionada.

Las ganadoras del sorteo anterior no podrán volver a anotarse para esta nueva edición y quienes no hayan salido sorteadas anteriormente no tendrán que volver a inscribirse porque ya figuran dentro del nuevo sorteo.

El sorteo se realizará en el mes de julio. Hasta el momento hay más de 140 mil mujeres inscritas a la espera del mismo. El Gobierno Nacional destinó 32 millones de pesos para que este programa se pueda llevar a cabo y ayudar en la refacción de sus hogares a mujeres de todo el país.