Pidieron la detención de Sebastián Villa por presunto abuso sexual

La fiscal Vanesa González determinó, tras conocerse las pericias, que el jugador "no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales". Ahora, el Juzgado deberá definir.

La fiscal Vanesa González pidió la detención del atacante de Boca Sebastián Villa en la causa en la que se lo investiga por presunto abuso sexual con acceso carnal contra una joven que lo denunció tras un posible ataque ocurrido el año pasado.

Ahora, el Juzgado de Garantías número 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Leandro Maffucci Moore, definirá si hace lugar o no a la solicitud de González. De esta manera, el delantero, una de las figuras del plantel de Boca campeón de la Copa Argentina 2021 y de la Copa dela Liga Profesional 2022 podría quedar preso si el magistrado da lugar al pedido de González.

Luego de la pericia psiquiátrica al futbolista colombiano, que determinó que Villa tiene "una personalidad normal" y "no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales", era inminente el pedido de la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 Descentralizada de Esteban Echeverría que investigan al jugador.

El jueves pasado, la psiquiatra Yanina D´Emilio, quien le realizó la pericia a Villa durante una hora, determinó que el futbolista no padece "patologías psiquiátricas, por lo que puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico".

Las fiscales González y Verónica Pérez tomaron ya declaración testimonial a las dos médicas que atendieron a la denunciante al día siguiente del supuesto abuso y coincidieron en que no recuerdan el caso y que se atienen a lo que dice la historia clínica, en la cual no aseguraron no ver ningún tipo de lesión, cuando la atendieron en la guardia del Hospital Penna.

Sin embargo, durante los interrogatorios, el abogado de la víctima, identificada con las iniciales R.T.D, Roberto Castillo, hizo hincapié en preguntar por unos estudios complementarios, ya que la víctima asegura que la mandaron a hacer una serie de procedimientos de los que se estilan ordenar en casos de abuso.

Ese hecho fue negado por las médicas, pero la situación podría cambiar y comprometer a las facultativas si llega a aparecer el documento en el que se le ordena a la mujer realizarse esos estudios.

Asimismo, días atrás se conoció el informe psiquiátrico a la víctima, el cual indicó que la joven "presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos" con "angustia" y un "trastorno de estrés post-traumático". También se concluyó que en su testimonio "no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad".

Además, circularon chats que el futbolista mantuvo con la presunta víctima tras el ataque: "Estoy arreglando con el vecino que llamó a la poli".

Fue en relación a uno de los hechos que la fiscalía tiene comprobados.

Debido a los informes del 911 y del Ministerio de Seguridad bonaerense, se certificó que la noche del supuesto abuso, un vecino de la casa del futbolista llamó a la policía porque escuchó gritos.

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo pasado en la fiscalía del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y luego la mujer la ratificó de manera presencial en la fiscalía.

La joven dio detalles de lo que ocurrió el 26 de junio de 2021 por la noche en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores "Xeneizes".

Según consta en la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores.

La discusión se tornó más violenta, según dijo la chica, y Villa la encerró en una habitación, donde abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde el futbolista se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había "tomado mucho" y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió.

Villa y otra causa en su contra.

El delantero colombiano tiene una causa anterior por violencia de género contra su ex pareja Daniel Cortez.

El fiscal Sergio Anauati le ofreció un juicio abreviado con una condena de dos años en suspenso al futbolista, quien tiene la posibilidad de aceptarlo y ser condenado o negarse e ir a un juicio oral, donde se ventilarán las pruebas y la condena podría ser mayor.

En caso de que de el visto bueno, deberá obligatoriamente aceptar que le pegó a su ex mujer, algo que es indispensable para poder tener ese beneficio. Si bien no iría a prisión, le quedaría esta causa en su prontuario, ya que sería una condena firme.





Noticias Argentinas