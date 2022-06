Municipio confirmó las etapas que tendrá el borrador para convertirse en Protocolo de Abordaje de casos de Violencia en ese ámbito laboral

Tras la presencia de un grupo de trabajadoras frente al municipio de Crespo, reclamando la elaboración de un Protocolo de Abordaje para casos de Violencia de género o Abusos en el ámbito de trabajo de la Municipalidad de Crespo, las autoridades locales brindaron una conferencia de prensa. La misma fue encabezada por funcionarios del Ejecutivo y concejales de ambos bloques, con el acompañamiento del SUOYEM local.

En cuanto a la repercusión de la petición puntual, en términos de acción política, la edil Elina Ruda adelantó: "El Protocolo tiene un primer borrador, y hemos planificado girarlo hacia varias reuniones, como para poder trabajarlo de una forma abierta. Inicialmente se estará abordando con el Área de Personal y con el Área de Legales, sobre todo para rescatar los procedimientos que ya se hicieron. Tenemos varias situaciones que se han investigado, se han sumariado y que han tenido un resultado dentro del municipio. Hay situaciones que ya están y que podemos recopilarlas, para generar nuestro propio trámite administrativo y plasmarlo dentro del Protocolo. Y una vez que se tenga ese recorrido -que es muy particular-, propusimos trabajarlo específicamente con el Sindicato, para revisar todas las situaciones que tenemos que tener en cuenta -por ejemplo: hay situaciones que no han llegado a ser denuncias, y hoy no estamos facultados para iniciar un procedimiento de oficio-. Así, un montón de planos para analizar. Estamos trabajando con el bloque justicialista para también sumar la mirada de ellos, para lograr un mejor consenso en el procedimiento que vamos a construir dentro del municipio".

"Al no haber una norma, no quiere decir que no hubo procedimiento; sí hubo denuncias, cada vez perfeccionamos mejor el sistema para captar la denuncia, pero hay cosas que no están reguladas y que en el ritmo en que se desarrolla la actividad municipal, se cometen errores. Hernán (Jacob) lo señaló y yo lo reconozco. También lo considero de mucho valor, los procesos que se están dando de mujeres que se están animando a poner límites y hay varones que se están teniendo que ubicar en cómo funcionan las relaciones en este contexto cultural actual", sostuvo Ruda.

En consonancia, la presidenta del SUOYEM Crespo, Noelia Götte, manifestó: "Desde el Sindicato la exigencia que se fue a plantear, era la creación de un Protocolo. En el Concejo Deliberante nos enteramos que había un borrador que estaban trabajando, de lo cual como gremio no teníamos conocimiento. Eso es lo central, más allá de que el Sindicato apoya cualquier reclamo de trabajadoras. Desde el Sindicato nunca se pensó en revictimizar a las chicas, sino que ellas fueron acompañadas por sus maridos, sus amigas y demás, a exponer su situación y lo que les estaba pasando, en lo que destaco que fueron recibidas y escuchadas en ese ámbito, por todos, lo cual quizás en forma individual no hubiese sido posible".

En torno al futuro Protocolo, Götte agregó: "El Tribunal de Disciplina termina actuando en la etapa final, en determinar una pena después; pero en el mientras tanto, pasan las situaciones que motivaron los reclamos que hicieron las trabajadoras -como el juntar a la víctima y victimario, y cuestiones así-. Eso es lo que tenemos que terminar de superar. Lo que nos falta, se soluciona justamente con un Protocolo".

Las autoridades sentaron su postura de "no avalar ni permitir las conductas o hábitos que se pretenden erradicar socialmente" y señalaron "un acompañamiento y acciones de protección a los sectores de mayor vulnerabilidad".