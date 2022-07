Pandora Papers: la AFIP intimó a 1.500 contribuyentes ante sospechas de evasión tributaria

El organismo detectó un considerable número de personas que figura en la investigación como integrantes de sociedades offshore y que no lo informaron al fisco.

La filtración global de datos sobre cuentas en paraísos fiscales más voluminosa de la historia tuvo a Argentina como una de sus protagonistas. Es que, pese a ser una economía de ingresos medios, de acuerdo a los Pandora Papers aparece como el tercer país con más personalidades beneficiadas con el uso de sociedades offshore. Según pudo saber Ámbito, una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos permitió iniciar una serie de fiscalizaciones sobre posibles maniobras de evasión y ocultamiento patrimonial. Con base en esa información, la AFIP decidió intimar a unas 1.500 personas.

La conformación de este tipo de firmas no es un delito en sí mismo. Lo que está por fuera de la ley es no declararlas. El dato relevante es que un grupo de contribuyentes argentinos que aparecen en las bases de datos de los Pandora Papers como titulares o directivos de entidades offshore no informaron a la AFIP ningún tipo de participación como beneficiarios finales en sociedades o fideicomisos alrededor del mundo.

La intimación, enviada por las áreas especializadas en fiscalización internacional a los contribuyentes identificados, advierte que “la falta de cumplimiento de la presentación requerida se encuentra alcanzada por las previsiones de la Ley N° 11.683”, por lo que, de corresponder, dará lugar a “la iniciación del pertinente sumario, que será tenido en cuenta como antecedente a los efectos de calificar su conducta como contribuyente, como así también evaluar la aplicación de multas”.

La misiva remitida este martes precisa: “Mediante el relevamiento de las bases de datos abiertos sobre beneficiarios finales, se detectó que usted figura en offshoreleaks.icij.org como titular de una sociedad identificada durante la investigación denominada Pandora Papers”, y sigue: “No obstante, se verificó que no realizó ninguna presentación como beneficiario final de dicha entidad, para los períodos fiscales 2019 y 2020 ante este organismo, como establecen los regímenes de información vigentes”.

El avance del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont se da, además, en el marco de la asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que en sus primeras declaraciones puso como uno de los ejes de gestión “mejorar la administración tributaria”. Ese mismo norte está trazado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una de las herramientas para reducir el déficit sin que haya un ajuste del gasto en términos reales.

La AFIP estableció, en 2020, que las personas jurídicas y fideicomisos deben informar quiénes son sus beneficiarios finales. El régimen informativo establecido por el organismo tiene como objetivo identificar a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, fondos comunes de inversión y fideicomisos.

En los Pandora Papers figuran 2.521 argentinos propietarios de empresas creadas en paraísos fiscales, gran parte de ellas con directores panameños que cumplen ese mismo rol para muchas otras compañías. La publicación indica que Argentina se ubica tercera entre los países con mayor cantidad de beneficiarios finales entre todas las sociedades offsshore, solo superado por Rusia, que encabeza el ranking con 4.437, y el Reino Unido, que le sigue con 3.501.

ámbito