Un soldado sufrió graves lesiones tras una celebración por su ascenso y suspendieron a 15 militares

Un soldado sufrió graves lesiones en su columna vertebral tras golpearse fuertemente al ser arrojado a una pileta por sus compañeros durante una “fiesta de recepción”, por lo cual el Ejército suspendió a dos oficiales y 13 suboficiales que se desempeñaban en el Regimiento de Infantería de Monte 30, en la localidad de Apóstoles, en Misiones.

Según se informó, la fuerza abrió una investigación interna para esclarecer los hechos en el cual resultó herido el cabo Michael Nathanael Verón y la apertura de un expediente fue comunicada por la Secretaría General del Ejército.

“El cabo Verón fue intervenido quirúrgicamente como consecuencia de lesiones en la columna vertebral y actualmente se encuentra estable en el sanatorio Boratti de la ciudad de Posadas”, según indicó la fuerza, a la vez que señaló: "En las últimas horas, autoridades del Ejército realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal de la Ciudad de Posadas”.

Además, el Ejército subrayó que ya existe un análisis en curso de lo ocurrido y se indicó: “Las causas de las lesiones sufridas están siendo investigadas y son motivo de una instrucción disciplinaria por presunción de faltas gravísimas que involucra a miembros de la unidad militar de pertenencia”.

La Secretaría de la fuerza comunicó también que “dos oficiales y 13 suboficiales de diferente jerarquía ya han sido suspendidos del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas”.

”Los comportamientos que se alejan de las normas de convivencia establecidas en las prescripciones legales y reglamentos militares, constituyen potenciales inconductas que están tipificadas como delito en el Código Penal de la Nación”, se añadió en el comunicado del Ejército.

El cabo Verón, terminó con lesiones graves tras una celebración por su ascenso, realizada en un camping perteneciente al Ejército Argentino en Apóstoles, su familia exige saber qué pasó y Marianela, hermana del soldado reveló: "Nos enteramos que mi hermano estaba en el hospital, que lo habían llevado de urgencia, nos dijeron que estaba con 34° de hipotermia, que llegó sin movilidad en las piernas y que no sabían lo que paso”.

La joven añadió:"Luego lo trasladaron de urgencia al Hospital Madariaga donde le realizaron estudios, y nos dijeron que el cuadro era grave, que era crítico, que va a ser un milagro para que él pueda volver a caminar y que su vida está en riesgo”.

Según informó Misiones On Line, la hermana del cabo también señaló que la familia desconoce las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho, porque “hay muchas versiones”, mientras que en la tarde del sábado, en el Sanatorio Boratti de Posadas, al joven le habían realizado la primera intervención quirúrgica.

“Era soldado y se fue a Buenos Aires, estudió 3 meses, se recibió de cabo y cuando vino, le ordenaron que le sirva a los superiores de ellos, donde le obligaban a hacer cosas que sinceramente no sé, no quiero decir algo que no sé. Pero, por lo poco que pude hablar con él, me dijo que la paso mal, y que él no quería eso para él. Nos pedía perdón de algo que ni siquiera tiene la culpa”, comentó Marianela.

En tanto, agregó: "Me permitieron entrar a hablar con él y me dijo cosas que no quiero repetir, cosas muy duras. Lo único que queremos es que se haga justicia y que mi hermano salga bien de esto”.

Con respecto a la situación vivida por el joven durante la celebración, su hermana señaló: "Lo único que me dijo es que le hicieron tomar vino y que lo hacían formar. Que de ahí lo tiraban a la pileta, él sintió cuando se cayó a la pileta y dijo que no se pudo levantar solo. Es lo único que se acuerda”.

Es el segundo caso que se conoce en un mes, ya que en junio pasado un subteniente del Ejército Argentino murió luego de haber participado de una fiesta de iniciación, también conocida como bautismo, junto a compañeros y jefes del Grupo de Artillería Nº 3 de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes.

El joven militar era Matías Ezequiel Chirino, de 22 años y oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

NA