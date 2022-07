“River está mal pero no lo podemos subestimar”, dijo el crespense Brian Calderara

Su voz pausada y su serenidad de "pueblo", como él mismo define a su amado Crespo, Entre Ríos, modifica su tono al de un gran entusiasmo cuando habla del partido ante River por la Copa Argentina.

No sólo por la motivación que le genera jugar por primera vez contra el Millonario como profesional sino porque se crió en una familia en la que mirar los partidos del equipo de Núñez es una religión, más allá de que su papá, Marcelo, no es tan fanático como su hermano menor, Cristian. “Seguramente van a hinchar por Barracas esta vez, pero si no les llevo una camiseta de River, me matan, je”, bromea Brian Calderara, lateral izquierdo de 24 años.

-Entonces vos también sos de River...

-Era, de más chico. Pasa que me hice hincha de Newell’s porque estuve ocho años en las Inferiores del club, iba siempre a la cancha y la gente de Rosario te contagia ese fanatismo con el que se vive el fútbol en esa ciudad. Es una locura.

-Sería una locura también para Barracas ganarle al River de Gallardo, ¿no?

-Por supuesto. Estamos muy enchufados porque vivimos un gran momento. Llegamos con mucha confianza después de haberle ganado a San Lorenzo y a Talleres. Y también sabemos que River llega mal, pero no podemos subestimarlo, de ninguna manera. No hay que olvidarse de que hace poco le le hizo cinco goles a Unión...

-Es cierto, pero imagino que son conscientes de que tienen una gran oportunidad de dar un golpe histórico.

-Sí, obvio. Ya el hecho de jugar contra uno de los equipos más grandes del país es histórico para Barracas, pero eliminar a River y llegar a los octavos de la Copa Argentina sería mucho más importante, para el equipo y para cada uno de nosotros.

-¿Lo esperan con mucha ansiedad?

-Con tranquilidad y con la idea de disfrutarlo, porque nuestro objetivo es sumar puntos en la Liga para mejorar el promedio y no sufrir para mantener la categoría. La Copa Argentina es como un plus para nosotros, pero siempre teniendo claro que la meta es seguir ganando en el torneo.

-Y vos debés estar feliz porque no tenés que marcar a Julián Álvarez...

-Sí, ja, ja. Zafé de marcar a Julián. Es un jugadorazo, un delantero de primer nivel que nunca sabés lo que puede hacer. Y también zafé porque se fue Enzo Fernández, que si bien es un volante, llega siempre a posiciones de ataque. La verdad es que los dos son unos fenómenos y se merecían dar este salto en su carrera.

-¿Algún otro jugador de River te genera el mismo “temor” que Julián?

-Bueno, todos los jugadores de River son de primer nivel. Me gusta mucho Matías Suárez, también, aunque por suerte tampoco estará...

-¿A quién admirás en tu puesto?

-Miro a muchos jugadores de afuera, pero de acá siempre admiré a Vangioni. Porque lo veía en Newell’s y después, cuando fue a River, ganó todo. Desde muy chico es un referente para mí en la posición...

-¿Cómo convivís con el prejuicio de que Barracas es el equipo del comisario desde que Chiqui Tapia es el presidente de la AFA?

-Y, lo tomamos como algo normal ya porque nos bardean en todas las canchas y siempre remarcan eso cuando nos benefician en alguna jugada. Pero cuando nos perjudican, no se dice nada. No estamos pendientes de eso y tratamos de no darle bola porque si no, es imposible jugar.

-¿Con qué otro momento de tu carrera comparás este partido ante River?

-Con el que jugamos en la Bombonera el torneo pasado, sin dudas. Ahí ves lo que significa un club de esa magnitud, la gente, el estadio, todo lo que se vive alrededor, lo que se habla entre amigos, con la familia... Pero lo mejor de todo, en este caso, es que nosotros sentimos que llegamos mejor que nunca a este partido. Y que River no está en su mejor momento.

-¿Te sentís un privilegiado cuando te toca jugar esta clase de partidos?

-Totalmente. No sé si la palabra es privilegio, pero cuando llegás a Primera y tenés la chance de enfrentar a River, Boca y otros equipos con mucha historia sentís que el esfuerzo que hiciste desde chico valió la pena.

-¿Qué opinión tenés de Gallardo?

-Uh, es un entrenador bárbaro, ya lo ha demostrado en todos estos años en River: tuvo que rearmar el equipo varias veces y siempre mantuvo el estilo y los resultados. Por eso tenemos claro que no podemos confiarnos por lo que pasó en los últimos partidos. River siempre es River y por más que no tenga el mejor funcionamiento, sus individualidades pueden hacer la diferencia en cualquier momento por la jerarquía y la calidad que tienen.

-¿Le pueden jugar de igual a igual?

-Trataremos de imponer nuestro juego, pero sabemos que tendremos que replegarnos un poco al principio y estar muy atentos para aprovechar las oportunidades. Somos un equipo que se destaca por el orden y la actitud y vamos a aferrarnos a eso para intentar lograr un triunfo inolvidable para el club y para cada uno de nosotros.

Olé