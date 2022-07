Patricia Bullrich: “No hay un Gobierno en Argentina, hay un agujero negro”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que “no hay un Gobierno en Argentina”, sino que “hay un agujero negro que todo lo que dice y hace se lo come en dos segundos”. Además, desestimó la posibilidad de entablar un diálogo con el oficialismo.

"Estamos desangrándonos en lo material, emocional, pérdida de valor de las empresas, los negocios, de los bolsillos de cada uno. La situación de la emocionalidad argentina está destruida con un no-gobierno”, expresó.

Y siguió en diálogo con LN+: “No hay gobierno en Argentina, hay un agujero negro que todo lo que dice y hace se lo come en dos segundos".

Bullrich habló de “falta absoluta de poder” por parte de la gestión de Alberto Fernández e indicó que esto motiva a que todas decisiones que toman “duren cinco minutos, lo mismo que dura un precio”.

"Creo que hay que estar presente tomando algunas decisiones desde los organismos institucionales que nosotros podemos tener para cortar el daño que están haciendo", mencionó y propuso crear una ley que se encargue de cortar la emisión de billetes.

Bullrich desestimó el diálogo con el oficialismo

"No vamos a cogobernar con un Gobierno que no gobierna", dijo punzante Bullrich sobre los rumores que parte del kirchnerismo busca dialogar con la oposición. "No se le puede hablar a alguien que es un no poder, que ha demostrado que no puede", lanzó.

“Nosotros no vamos a ser los empujadores, porque tenemos responsabilidad institucional. No nos pongan en el lugar de ser quienes empujemos a un gobierno, porque sería ponernos en un lugar en la que la capacidad de gobierno, después cuando nos toque gobernar, va a ser mucho más pequeña porque nos van a tomar como parte del problema y no de la solución", destacó.

La presidenta del PRO sostuvo que ni Fernández ni Cristina Kirchner se “está haciendo cargo” de lo que pasa en la Argentina y que, si esto no cambia, “el país se vacía, no va a quedar nada”.





Noticias Argentinas