Suspendieron las semifinales en Paraná Campaña por Patronato - Boca

Este domingo 31 de Julio no se jugarán los partidos de Semifinales de ida de la Liga Paraná Campaña de Fútbol en Primera División debido a que la seguridad policial estará abocado al partido de Club Atlético Patronato y Club Atlético Boca Juniors en la capital entrerriana por la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Los cotejos se disputarán el 7 de agosto. Es por esta situación que desde la Liga se ve imposibilitada a que la jornada se pueda desarrollar como corresponde, ya que desde la policía de la provincia no le dieron garantía de poder cubrir dichos encuentros.

Para tener en cuenta, la categoría Sub 20 solo podrán jugar el día sábado y no Domingo por el hecho que también necesita de efectivos, no así la categoría Sub 17 que podrán disputarse tanto sábado o domingo ya que es una categoría infantil y no requiere de efectivos policiales.

Superdeportivo