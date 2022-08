El representante de Rossi dijo que hay una "extorsión" por parte del Consejo para que renueve su contrato

"Nos dieron a entender que si no firmaba no jugaba más", puntualizó Miguel González, agente del jugador.

Miguel González, representante de Agustín Rossi, aseveró hoy que hubo una "extorsión" por parte de la dirigencia de Boca para que el futbolista renueve su contrato con la institución, en medio de los tironeos que surgieron en la negociación.

"Me dio la impresión de que Boca decidió que Rossi no ataje más. Me dijeron que no lo vendían por menos de 18 millones de dólares, una locura. Nos dieron a entender que si Rossi no firmaba, no jugaba más", sostuvo González.

Además, remarcó que "a (Jorge) Ameal lo mandaron a hablar y mintió. Boca no quiere que Rossi firme, que digan que lo que pedimos puede quebrar al club es increíble. El club está siendo desagradecido con él, cedimos un montón. Tomamos la reunión como una extorsión", dijo González, en declaraciones a TyC Sports.

"A Rossi lo están tirando abajo de un camión. Ojalá que siga atajando en Boca, este es un tema mío, que confronten conmigo no con él. A un chico que dio todo por Boca no lo pueden ensuciar de esta manera", añadió.

Si bien falta un año para que se venza el vínculo de Rossi con Boca, las negociaciones para su renovación no son nada sencillas ya que en la reunión que se llevó a cabo este martes, no hubo acuerdo entre las partes.

Pese a que la estadía del arquero está asegurada hasta junio de 2023, la realidad marca que el futuro del mismo no esta tan claro ya que desde diciembre puede negociar con cualquier institución y cuando caduque su vínculo, podrá marcharse como agente libre.

Las gestiones comenzaron hace un tiempo y se intensificaron en la última semana, cuando el público pidió por la continuidad del arquero de 26 años. Ante el clamor popular, el Consejo de Fútbol con Juan Román Riquelme a la cabeza, se reunió junto al futbolista y su agente, quienes recibieron una "oferta gigante", según había comentado Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo.

Desde el club esperaban que Rossi acepte la propuesta en el momento, pero esto no sucedió. Este mediodía González se reunió junto a la directiva que contó con la presencia de Riquelme en el predio de Casa Amarilla.

Si bien del lado del jugador no aceptaron el ofrecimiento, si manifestaron sus intenciones de negociar y pulir algunos detalles de la propuesta por el nuevo vínculo, pero desde el Consejo se plantaron y volvieron a remarcar los mismos números que habían ofrecido hace un par de días.

Esta reunión exprés -duró apenas diez minutos-, no llegó a buen puerto ya que González pidió casi el doble de lo que había ofrecido Boca, algo que no cayó bien en el Consejo y que le remarcó que no piensan negociar por otra cifra más elevada, lo que generó que Rossi abandone el complejo sin indicios claros de lo que será su futuro.

La postura de Boca es la siguiente: aguardarán los próximos días para un nuevo contacto, en caso que la respuesta sea negativa, empezarán a buscar un reemplazante y no se descarta que el arquero sea marginado como sucedió recientemente con Cristian Pavón y Agustín Almendra.





Noticias Argetinas