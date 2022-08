Boca definió la sanción para Benedetto y Zambrano tras la pelea

Boca confirmó hoy que el delantero Darío Benedetto y el defensor Carlos Zambrano serán apartados del plantel los próximos dos partidos del torneo de la Liga Profesional a raíz de la pelea que protagonizaron en el entretiempo del encuentro con Racing.

"El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos", señaló un breve comunicado oficial.

De esta manera, Benedetto y Zambrano se perderán los compromisos con Rosario Central y Defensa y Justicia y estarán en condiciones de reaparecer el domingo 28 de agosto en la Bombonera frente al líder del campeonato Atlético Tucumán.

Ambos jugadores discutieron y se agredieron físicamente luego del primer tiempo en el partido con la "Academia" en Avellaneda, que fue un empate sin goles, cuando se dirigían a los vestuarios.

La sospecha de que algo había ocurrido en el entretiempo surgió cuando los futbolistas de Boca saltaron al campo a disputar la parte complementaria y la televisión mostró el rostro del peruano con una marca en su pómulo izquierdo. Finalmente, y tras el partido, el entrenador Hugo Ibarra admitió que "hubo una discusión", pero evitó referirse a un supuesto intercambio de golpes, que luego se confirmó.

"Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué. No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro, no me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones", había declarado el DT. Zambrano, por su parte, publicó en sus redes junto a una foto del equipo: "Partido complicado pero La Entrega del grupo no es negociable".

El conflicto motivó que el entrenador Ibarra llevara adelante el lunes una charla con todo el plantel en la práctica para evitar que se repita un hecho similar, mientras que el vicepresidente Juan Román Riquelme también mantuvo una reunión con los futbolistas antes de determinar el castigo.