Con el regreso de Tevez a la Bombonera, Boca recibe a Rosario Central

Boca, tras el conflicto por la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano frente a Racing y en la vuelta de Carlos Tevez al estadio La Bombonera, recibirá hoy a Rosario Central por la decimocuarta fecha del torneo de la Liga Profesional.

El partido comenzará a las 21:30 y tendrá como árbitro a Pablo Echavarría, mientras que Ariel Penel estará a cargo del VAR y la televisación será de TNT Sports.

Boca atravesó días convulsionados por la pelea entre el delantero y el defensor, que se perderán el encuentro con el "Canalla" y el de la siguiente jornada ante Defensa y Justicia a raíz de una sanción dispuesta por la institución.

De esta manera, el entrenador Hugo Ibarra dispondrá cambios en relación al equipo que comenzó jugando frente a Racing, -partido que culminó igualado sin goles-, en busca de una victoria que le permita escalar en la tabla de posiciones donde, hasta el momento, cosechó 19 puntos y se encuentra a nueve del líder Atlético Tucumán.

El partido marcará la vuelta de Tevez a la Bombonera, quien tendrá un recibimiento especial: "No me sorprende lo que me vayan a dar los hinchas, es mi casa. Siempre va a ser mi casa, pero hoy me debo a Central y soy feliz. Vamos a hacer lo posible para un buen partido", manifestó el "Apache".

Sobre el conflicto Benedetto-Zambrano, expresó: "No me modifica nada porque jugamos contra Boca y creo que tiene grandes jugadores para hacerle frente a cualquiera. Por los nombres y el equipo".

Rosario Central, que en la última jornada le ganó por 3 a 1 a Barracas Central, no tendrá a Mateo Tanlongo, que fue expulsado, por lo que podría ingresar Francis Mac Allister en la mitad de la cancha.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido:

Liga Profesional.

Fecha 14.

Boca-Rosario Central.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Ariel Penel.

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Óscar Romero, Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra.

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Cristian Báez, Juan Rodríguez, Juan Rodríguez; Francis MacAllister, Juan Cruz Cerrudo, Kevin Ortíz, Facundo Buonanotte, Franco Frías; Fabricio Oviedo. DT: Carlos Tevez.



