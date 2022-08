Desaparición y hallazgo de María Victoria Loza: la familia se constituyó como querellante

El 22 de mayo de este año, concluyó con el peor desenlace un pedido de localización de una mujer, en General Racedo. María Victoria Loza fue encontrada sin vida, a unos 4 Km. al sur de Racedo, circunstancia que motivó la sustanciación de un expediente y que por estos días está desandando etapas claves.

Entre las principales y recientes novedades, se destaca la resolución que habilita y constituye como Querellante a la familia de la señora, quienes son representados por el Dr. Nicolás Brande. El letrado indicó a FM Estación Plus Crespo: "La semana pasada presentamos una petición para ser tenidos en cuenta como Querellantes y este martes fue proveído favorablemente. Hay varias cuestiones por estudiar del expediente, en lo que refiere a materia probatoria, pero es interesante especificar que a la familia le interesa clarificar algunas cuestiones y encontrar respuestas a algunas preguntas que tienen y que con el paso del tiempo, entienden que aún no han sido develadas en la causa. Además, no estaban siendo notificados de las fechas de audiencias, de los avances que presenta el expediente y eso se logra a través de una participación más activa, como la que permite el rol admitido por la justicia a esta parte".

"Desde el momento en que la mujer desapareció hasta su hallazgo, pasaron 10 días. El lugar se rastrilló con tdos los medios disponibles: helicópteros, canes -que perdían el rastro muy cerca de donde ella había desaparecido-, y sin embargo, no se la logró encontrar. Finalmente, es hallada en un lugar que está muy cerca de donde había sido visto por última vez. Esto genera algunas incertidumbres. La familia se pregunta ¿cómo es que no la vimos?, ¿cómo no llegamos a ver algún indicio?", comentó el abogado y agregó: "Por otro lado, todavía no está determinado de qué falleció la señora Loza. El hijo hoy se pregunta ¿de qué murió mamá?, y no hay una respuesta específica aún. Hubo una hipótesis que se instaló incluso mediáticamente -desconozco el origen-, que es que había fallecido de hipotermia. Pero en el expediente, no consta. Simplemente, el informe refiere que murió 'por causas no violentas', pero es muy amplio y no está determinado cuál es la razón específica".

Brande señaló que "la familia percibe que al momento de la búsqueda, fueron totales los recursos puestos a disposición. Pero después, en el transcurso del proceso, las diligencias se habría quedado un poco estancadas. Por eso me requirieron la intervención, para aportar una mirada más, en busca de poder determinar cómo fueron esos días de ausencia de la señora Loza y cómo o por qué es que se produce su deceso".

"El desenlace es trágico, pero es entendible que la familia busque respuestas concretas que le transmitan paz y tranquilidad", apuntó el profesional a cargo de la querella.

Nicolás Brande hizo saber que "el expediente comenzó y continuó bajo la carátula de 'Búsqueda de paradero', en razón de que aún no se ha determinado si hubo un delito o no, por lo que tampoco hay ningún imputado. Hasta ahora no tenemos elementos para formular hipótesis en sentido contrario, pero sí buscamos más respuestas. Los familiares a quienes represento, buscan más claridad de cómo se dieron los hechos. Somos conscientes que no se podrán reconstruir los 10 días, pero al menos precisar circunstancias próximas a su fallecimiento".

El proceso tramita en el Juzgado de Garantías de Diamante, sobre lo cual acotó: "Se vienen llevando adelante testimoniales y este viernes 2 de septiembre tendrá lugar una audiencia que para nosotros es trascendente, que es la del profesional interviniente y firmante de la autopsia. A través de mí, la familia podrá introducir las preguntas que considere necesarias para un contenido más amplio".