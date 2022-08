Argentina se quedó sin DT: Néstor "Che" García dio un paso al costado

Néstor ‘Che’ García dejó de ser el técnico del seleccionado argentino de básquetbol en la noche de este martes y no viajó con el equipo que esta misma tarde partió rumbo a la ciudad de Recife, en Brasil, para participar desde el sábado venidero en la denominada AmeriCup (Copa América) de la disciplina.



Sin embargo, el alejamiento del cargo del entrenador bahiense, de 59 años, ofrece distintas lecturas, de acuerdo con las partes involucradas.



Mientras la Confederación Argentina (CAB) informó a través de un escueto comunicado que el director técnico había adelantado de “manera verbal su alejamiento” distintas fuentes de la actividad consultadas por Télam dieron cuenta de que García “no se fue, lo echaron”.







El organismo que rige los destinos de la actividad basquetbolística en el país agregó que los motivos de la decisión del "Che" fueron preservados “por intimidad”. Además remarcó que el también exentrenador de San Lorenzo, Boca Juniors y Peñarol, de Mar del Plata “no integró la delegación que viajó este martes por la tarde hacia Brasil para disputar la AmeriCup”, refirió el texto.



El ‘Che’ García, quien había asumido el cargo de entrenador al frente del equipo albiceleste luego de la salida de Sergio Hernández, tras los Juegos Olímpicos de Tokio en el segundo semestre de 2021, condujo al equipo en la noche del lunes en la victoria ante Bahamas, por 95-77, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.



Sin embargo, según lo aportado por un portavoz a Télam “la relación entre los jugadores y el técnico fue algo tensa durante el partido. Y no sólo por lo que pasó durante el juego sino por otros hechos que se sucedieron durante las concentraciones y en los viajes anteriores. Las cosas ya no estaban de la mejor manera”, confió el vocero.



Otra fuente consultada contó que el ‘Che’ García está atravesando “por una situación compleja en lo personal”, por lo que se entiende que “se le pidiera, de buena manera, que diera un paso al costado en el cargo”.



Para refrendar esta apreciación, el programa especializado ‘Sólo Basket’, a través de su canal de Youtube, informó esta noche de martes que “fue la Confederación Argentina la que tomó la decisión de no continuar el vínculo con el entrenador”.



En la conferencia de prensa posterior al encuentro de anoche en Mar del Plata, García había indicado que “la idea está firme” en relación con el funcionamiento colectivo de un equipo que todavía exhibe claroscuros en lo que va de la presente eliminatoria rumbo al Mundial Japón-Filipinas-Indonesia 2023.



“Este grupo humanamente está muy bien. Y basquetbolísticamente está mejorando”, agregó el ‘Che’ en su alocución serena, tras el cotejo en el Polideportivo marplatense.



La mayoría de los jugadores argentinos (Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Marcos Delía, Carlos Delfino, Gabriel Deck, Juan Pablo Vaulet, José Vildoza y Nicolás Brussino) viajaron esta mañana de martes desde Mar del Plata rumbo al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en el que no estuvo el entrenador saliente.



Aunque, de antemano, se sabía que el técnico Gonzalo García, sus asistentes del Staff y los demás basquetbolistas convocados (Leandro Bolmaro, Juan Francisco Fernández, Tomás Chapero y Tayavek Gallizzi) debían “viajar antes en micro, porque se programó que se haga en dos tandas”, según manifestó otra fuente consultada.



El plantel albiceleste viajó esta tarde a Recife y lo hizo con Gonzalo García, asistente de Néstor, al frente de la delegación. “Por la AmeriCup, Gonzalo García será el técnico provisorio, con Leonardo Gutiérrez como colaborador”, dijo el mismo vocero.



Por un momento se especuló con la posibilidad de que Pablo Prigioni, quien fungió como una suerte de asistente en el choque ante Canadá (87-99) una semana atrás, ocupara el lugar de Néstor García, pero el actual colaborador del cuerpo técnico del Minnesota Timberwolves de la NBA “permanecerá en los Estados Unidos desarrollando otras cuestiones particulares”.



Argentina iniciará la disputa de la AmeriCup este sábado a las 13.40 ante Islas Vírgenes, en partido que se jugará en el estadio Geraldo Magalhaes, de Recife.