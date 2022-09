Flamengo eliminó a Vélez con un global 6-1 y jugará la final de la Copa Libertadores ante el Athletico Paranaense

El Fortín no pudo dar vuelta el 4-0 de la ida y cayó 2-1 ante el Fla en el mítico Maracaná. Pedro y Marinho anotaron para el local, Lucas Pratto había abierto la cuenta para el equipo argentino

Otra prometedora noche de Copa Libertadores se vivió en el estadio de Maracaná. En ese escenario, Vélez no pudo lograr una remontada histórica ante el candidato Flamengo tras caer por 4 a 0 en el duelo de ida disputado en el José Amalfitani (goles de Pedro -en tres oportunidades- y Everton Ribeiro). El Fortín cayó por 2 a 1 y se despidió del certamen con un contundente 6-1 en contra. Lucas Pratto puso en ventaja al cuadro argentino a los 20 minutos y Pedro niveló a los 42′. En el complemento, Marinho lo dio vuelta a los 23′ y puso las cifras definitorias. El árbitro fue el chileno Piero Maza Gomez y televisó Fox Sports.

De esta manera, Flamengo disputará la final de la Copa Libertadores ante el Athletico Paranaense, quien dio uno de los golpes del certamen al eliminar a Palmeiras, actual bicampeón del torneo. Los últimos campeones de la Copa Sudamericana se impusieron en la ida por 1 a 0 e igualaron 2 a 2 en la vuelta.

Fue una gran primera etapa la que jugó Vélez Sarsfield, que por muy poco no terminó con ventaja mínima. Si bien en los primeros minutos le costó encontrar la pelota, ya que la tenencia fue absoluta del Flamengo, el Fortín supo aguardar su momento y de a poco fue llevando peligro al arco rival. El elenco local, con la tranquilidad que le brindaba el resultado, por momento sobró el partido y esto fue capitalizado por el cuadro argentino que se puso en ventaja con gol de Lucas Pratto, luego de un anticipo de Nicolás Garayalde.

Desde entonces, la fisonomía del equipo de Liniers no cambió y siguió desplegando a sus laterales aprovechando el ancho de este particular escenario. Sin embargo, las figuras y la jerarquía con la que cuenta el Flamengo le permitieron empatar casi sin proponérselo y a través de una estupenda acción de Pedro, la gran figura en el partido de ida. El delantero se anticipó a Matías de los Santos y conectó un gran cabezazo, que no pudo despejar pese al manotazo Leonaro Burián, que vio cómo la pelota pegó en el travesaño y se metió.

En el complemento, Vélez Sarsfield acusó el impacto del gran desgaste del primer tiempo. Si bien intentó, fueron pocas las jugadas de peligro. Al promediar la etapa esto lo notó el Cacique Medina, quien dispuso tres cambios juntos para intentar oxigenar al equipo y ya pensando en lo que viene. Flamengo lo entendió de perfecta manera y aceleró una marcha. Esto le alcanzó para volver a anotar, esta vez por obra de Marinho, una gran conquista.

El Fortín, pese a la estrategia de no realizarle mantenimiento al campo de juego para intentar complicar el “jogo bonito” de su adversario, recibió un duro revés en el primer compromiso ante los brasileños, que se le hizo muy cuesta arriba en la revancha. Los de Liniers ahora deberán enfocarse en mejorar el mal presente futbolístico en el ámbito local, donde acumula seis partidos sin triunfos. Con solo 12 unidades aparece en la anteúltima colocación de la Liga Profesional y es el tercer peor equipo de la Primera División de Argentina en lo que va del 2022.

Los locales, por su parte, son la otra cara de la moneda. No pierden desde el 10 de julio (17 partidos -14 victorias y 3 empates-), figuran en la segunda colocación en el Brasileirao (con 44 puntos se ubica a siete del líder Palmeiras) y en semifinales de la Copa de Brasil (en la ida le ganaron 3 a 1 a San Pablo). El Fla, ganador de la edición 2019 y finalista el año pasado, es uno de los principales aspirantes al título debido a su plantel plagado de figuras. Entre los comandados por Dorival Júnior sobresalen los nombres de Diego Alves, David Luiz, Felipe Luis, los chilenos Erick Pulgar y Arturo Vidal, Diego, Éverton Ribeiro, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, Éverton, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa y Pedro.

Infobae