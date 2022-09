Hallaron pruebas en el celular de Brenda Uliarte sobre la planificación del atentado contra Cristina Kirchner

Ante esto, la jueza federal María Eugenia Capuchetti impulsó nuevamente el secreto de sumario. Muestran cómo organizaban un ataque que finalmente no se realizó.

La Justicia halló pruebas contundentes en el celular de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, en las que ambos hablan de la organización de un intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que finalmente no sucedió y sí ocurrió días más tarde.

Fuentes judiciales informaron que la planificación data del 27 de agosto. Ese mismo día, Sabag Montiel le envió una serie de mensajes a su pareja, mientras se encontraban en las inmediaciones de Juncal y Uruguay, donde está el departamento de la ex mandataria.

“No, ya se me metió adentro y el escenario el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”, decía uno de los mensajes que ahora es parte de la investigación a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Además de mencionar que había cámaras de canales de televisión en la zona, el detenido le dijo a Uliarte que “hay poca gente”, algo que empeoraba su plan. “La gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde. O sea, son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió la siguieron y ahí tendría que haber sido”, sumó.

Atentado contra Cristina Kirchner: Capuchetti impuso otra vez el secreto de sumario

Tras la recolección de estas pruebas del dispositivo móvil de Brenda, Capuchetti impuso nuevamente el secreto de sumario en la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina.

Según las fuentes, del celular de Uliarte surgían mensajes donde despotricaba contra el Gobierno Nacional refiriendo que debían pasar de la “protesta” a la “acción”.

El secreto de sumario había sido implantado cuando la joven fue detenida, 10 días atrás. Frente a la nueva información en la causa, se prevé que en las próximas horas habrá novedades importantes en la investigación, aunque no se dieron a conocer sobre qué ni sobre quiénes.

Uliarte y Sabag Montiel están acusados por tentativa de homicidio por el hecho que tuvo lugar el 1 de septiembre pasado cuando Kirchner llegaba a su domicilio en Recoleta.

NA