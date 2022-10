Murió el periodista Jesús Quintero, conocido por El perro verde y El loco de la colina

A los 82 años, murió el periodista español Jesús Quintero, conocido por sus programas de entrevistas El perro verde y El loco de la colina. Según trascendió, el mediodía de este lunes 3 de octubre, almorzó con normalidad en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique -donde vivía hace tiempo-, luego se recostó para dormir una siesta y nunca despertó. Además, su familia confirmó que sufría problemas cardíacos y respiratorios.

Nacido en San Juan del Puerto, Quintero revolucionó al periodismo de su país. Inició su carrera en los medios en una radio de Huelva, su provincia natal. Y en la década del 60 ganó popularidad por el programa Estudio 15-18, que presentó junto a Marisol Valle, en Radio Nacional de España. Luego llegó El perro verde, pero El loco de la colina fue el ciclo que lo catapultó a la fama masiva y pasó los límites de su país.

Apasionado por las entrevistas, Quintero se conectaba con personajes marginados, para que hablaran de sus problemas, deseos e inquietudes. "Quiero que el entrevistado me cuente sus cosas. No voy a acosarlo, ni chuparlo, ni vencerlo. Nunca uso la estocada. Si ha de morir se matará solo y con sus propias palabras. No me creo nada esa moda del reportaje agresivo", señaló en una entrevista el hombre que se caracterizó por sus silencios e hizo escuela.

El ciclo se replicó con éxito en Argentina y en Uruguay, pero el periodista quedó con dos entrevistados pendientes: Juan Pablo II y Fidel Castro, quienes nunca accedieron a participar de su programa. Además, fue actor, productor y manejó las carreras de importantes figuras como Paco de Lucía, María Jiménez o los payasos Gaby, Fofó y Miliki.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con más de 200 premios, entre los que se destacan dos Ondas, el Premio Nacional de Radio, el premio ‘Rey de España’ de periodismo o el Andaluz del año, entre otros.





Escrito por Noticias Argentinas