Gallardo anunció que no seguirá en River: "es el momento de cerrar un ciclo"

Marcelo Gallardo, entrenador de River, convocó una conferencia de prensa sorpresa este jueves y anunció que dejará de su cargo una vez que finalice la Liga Profesional.

"Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente. Anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club", anunció el técnico más exitoso de River.

"Es una de las decisiones más difíciles. Haré una breve pausa. Más allá del anuncio estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí, a Enzo (Francescoli), a Jorge (Brito), a Matías (Patanian), a todo el cuerpo dirigencial por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo", prosiguió Gallardo.

En el mismo sentido, el técnico de 46 años, destacó: "Le agradezco a un montón de personas que acompañó este proceso fielmente a lo largo de ocho años y medio. Le agradezco también a mi cuerpo técnico que me empujaron y mantuvieron para que pueda seguir en una vorágine constante y permanente de muchísimo esfuerzo".

Además, Gallardo -totalmente emocionado y al borde de quebrar en llanto, le agradeció a cada futbolista que tuvo durante su estadía: "Les agradezco también a cada uno que ha pasado en esta hermosísima etapa. A todos los que han tenido la grandeza de vestir esta camiseta y ser entrenados".

"Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido en todos estos años me hacen sentir mucho orgullo. Esa es la palabra que quiero destacar. Hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años, hermosas y otras no tanto que hacen a la esencia de un grupo que siempre miró hacia adelante, no claudicó nunca y acompañó con esfuerzo y sacrificio", destacó el entrenador sobre su ciclo en el club durante ocho años y medio.

"Dedicamos mucho tiempo en este club hermoso y el camino ha sido extraordinario. Todo tiene un final. Creo que es el momento de terminar de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso", remarcó.

Por último, Gallardo se quebró al agradecerle a los hinchas de River: "Cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego será un recuerdo imborrable para mí. Les agradezco de todo corazón por semejante muestra de afecto que han tenido conmigo y para con todo mi grupo de trabajo".

"Voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, y es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Les digo gracias por todo el afecto que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima", finalizó.

Gallardo durante su ciclo al mando de River logró 14 títulos, siete de ellos de internacionales -en el que se destacó la Copa Libertadores de América de 2018 en la que venció a Boca-, además disputó tres finales del certamen continental, y eliminó en cinco oportunidades al "Xeneize".