El arbitraje argentino tendrá siete representantes en el próximo Mundial

El Mundial Qatar 2022 marcará dos hitos en materia de arbitraje: será el primero con participación de dos referís argentinos y tendrá a la vez presencia femenina, un hecho nunca registrado en las 21 ediciones disputadas desde el nacimiento de la mayor competencia de la FIFA.



El platense Fernando Rapallini y el bahiense Facundo Tello lideran una delegación de siete argentinos que se completa con los asistentes Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade más Mauro Vigliano, que será uno de los operadores del sistema VAR.



Rapallini, de 44 años, es árbitro internacional desde 2014 y el año pasado se convirtió en el primer referí sudamericano en dirigir en la Eurocopa con su actuación en el partido Ucrania-Macedonia, correspondiente a la fase de grupo.





Fernando Rapallini representará a Argentina en Qatar 2022.





Junto a Tello, el platense -constructor y diseñador de piletas de natación- fue uno de los representantes argentinos en el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se disputó en Chile, entre enero y febrero de 2019.



En su trayectoria lleva dirigidos tres superclásicos, dos en el Monumental y otro en La Bombonera, con un saldo de una victoria para River (2-1, por la Liga Profesional 2021) y dos empates (0-0 en la Superliga 2019 y 2-2 en la Copa Diego Mardona 2020/21).



Por su parte, Tello, de 40 años, consiguió en 2019 su categoría como árbitro FIFA y es considerado uno de los mejores de su generación. En su currículum también atesora partidos de Copa Libertadores, Sudamericana y dos superclásicos en cancha de

Boca (1-1, ambos por la Copa LPF 2021).



Entre los asistentes, Belatti (43) sumará su tercera Copa del Mundo consecutiva luego de su presencia en Brasil 2014 y Rusia 2018.





Facundo Tello representará a Argentina en Qatar 2022.





El arbitraje argentino llegará a Qatar 2022 con el antecedente reciente de Néstor Pitana como responsable de impartir justicia en el partido inaugural y la final de Rusia 2018.



En total, el misionero actuó en cinco juegos de esa competencia: Rusia 5-Arabia Saudita 0 (apertura), México 0-Suecia 3; Costa Rica 1 (3)-Dinamarca 1 (2) -octavos de final-, Francia 2-Uruguay 0 -cuartos- y Francia 4-Croacia 2 (final).



Sumados los cuatro compromisos que controló en Brasil 2014, Pitana es el argentino con mayor cantidad de partidos dirigidos por Copa del Mundo (9), por delante de Horacio Elizondo, que arbitró 5 en la edición de Alemania 2006.



Entre ellos, controló el partido inaugural entre el seleccionado local y Costa Rica en el Allianz Arena de Múnich y la recordada final Italia-Francia en el Olímpico de Berlín, donde expulsó a Zinedine Zidane debido al célebre cabezazo aplicado a Marco Materazzi.



Con la dupla que asistirá a Qatar 2022 se elevará a 16 la nómina de jueces argentinos mundialistas a lo largo de la historia. Por orden cronológico la componen José Bartolomé Macías (Uruguay 1930), Juan Brozzi (Suecia 1958), Roberto Goicoechea (Inglaterra 1966) y Ángel Coerezza (México 1970 y Argentina 1978).



Luis Pestarino (Alemania 1974), Arturo Ithurralde (España 1982), Carlos Espósito (1986), Juan Carlos Loustau (Italia 1990), Francisco Lamolina (Estados Unidos 1994), Javier Castrilli (Francia 1998), Ángel Sánchez (Corea-Japón 2002), Elizondo (Alemania 2006), Héctor Baldassi (Sudáfrica 2010) y Pitana (Brasil 2014 y Rusia 2018).



Por otra parte, la FIFA anunció la presencia de árbitras por primera vez en la historia del Mundial, lo que conlleva una fuerte connotación por hacerlo en una edición organizada por un país árabe.





Salima Mukansanga (Ruanda), Stéphanie Frappart (Francia) y Yoshimi Yamashita (Japón) en Qatar 2022.





Sin embargo, al momento de comunicar la decisión, el presidente de la Comisión de Árbitro, el italiano Pierliugi Collina, buscó restarle trascendencia a la noticia: "Con estos nombramientos culmina un largo proceso que comenzó hace varios años con la designación de árbitras en torneos masculinos juveniles y absolutos de la FIFA. En este sentido, no nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género".



"Espero que, en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia. Se merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA porque su rendimiento es excelente de forma constante", alabó.



Las elegidas fueron la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita como árbitras principales, más la brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt.



Frappart, de 38 años, cumple su quinta temporada como árbitra de la Ligue 1, donde acumula más de 50 encuentros dirigidos -ninguno al argentino Lionel Messi-. En 2019 se transformó en la primera mujer en controlar la final de la Supercopa de Europa (Liverpool vs. Chelsea).



Mukansanga (34) fue nominada después de su participación este año en la Copa Africana de Naciones y Yamashita (36), luego de un recorrido por el fútbol de su país y su ascenso a la Champions League de Asia.



Para Qatar 2022 fueron escogidos 36 árbitros, 69 asistentes y 24 miembros del equipo VAR tras un proceso de selección iniciado en 2019.