Salta adelanta sus elecciones y ya son cuatro las provincias que desdoblan

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, convocó este viernes a elecciones para definir cargos provinciales y municipales para el 14 de mayo del próximo año, lo que expone que ya son cuatro gobiernos locales que buscan desdoblar la competencia electoral. Junto al distrito norteño, anunciaron esa misma decisión Tucumán, Río Negro y Jujuy.

En Salta, la convocatoria al cuerpo electoral se oficializó a través del decreto 909, con el objetivo de elegir por un período de cuatro años la elección de los cargos gobernador y vicegobernador entre 2023 y 2027, además de sus representantes ante las cámaras legislativas, intendentes y concejales. En este distrito, los ciudadanos eligen mediante el sistema de boleta única electrónica, en un dispositivo electoral similar al de la Ciudad de Buenos Aires.

La gestión de Gustavo Sáenz ya había comentado públicamente la tentativa por adelantar el calendario electoral, pero hasta este viernes no se había confirmado. Antes, siguieron el mismo camino Tucumán, que anunció el inicio de su cronograma electoral para junio de 2023 e hizo lo propio Río Negro, cuya gobernadora Arabela Carreras confirmó el desdoblamiento “para no quedar mezclados en una grieta que no nos representa”, aunque no precisó la fecha.

Según informó la agencia Télam, los voceros del gobierno de Salta indicaron que la convocatoria a elecciones oficializada este miércoles se realiza con una antelación mayor a los seis meses, para cumplir con el artículo 17 de la Ley 8.332, que establece este período de tiempo por la suspensión de las PASO en la provincia.

Además de gobernador y vice, los salteños elegirán los senadores provinciales de los departamentos de Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria.

El año que viene también se definirán 30 diputados provinciales, que es la mitad de los miembros de la Cámara baja de Salta, acompañada de la votación de 60 intendentes y los concejales de todos los municipios.