Mala noticia para Patronato: Facundo Sava anunció que se va

Futbol 11 de noviembre de 2022

El DT que sacó campeón a Patroato de la Copa Argentina y le dio el paso a la Libertadores, confirmó que no sigue en el rojinegro. "Hoy tomé la decisión de no aceptar la oferta que me hicieron los dirigentes para seguir la próxima temporada en Patronato, pero no tengo más que palabras de agradecimiento para todos", afirmó.