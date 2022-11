Serbia y Camerún igualaron en un increíble partido repleto de goles por el Grupo G

Serbia y Camerún igualaron hoy por 3 a 3 en un increíble partido disputado en el estadio Al Janoub por la segunda fecha del Grupo G del Mundial de Qatar 2022, donde las dos Selecciones aún mantienen las chances de clasificarse a los octavos de final.

En el primer tiempo, cuando Serbia era superior, el que pegó primero fue Camerún con un tanto de Jean-Charles Castelletto a los 29, pero su rival reaccionó sobre el final de la etapa inicial y, en una ráfaga de dos minutos, dio vuelta el resultado de la mano de Strahinja Pavlovic y Sergej Milinkovic-Savic.

Ya en el complemento, luego de una serie de pases, Serbia anotó el tercero con una definición hacia la red de Aleksandar Mitrovic a los 8 minutos, lo que parecía liquidar el duelo a su favor.

No obstante, contra todos los pronósticos, Camerún golpeó dos veces en tres minutos y alcanzó el empate: primero fue a partir de una formidable definición de Vincent Aboubakar por encima del arquero Vanja Milinkovic-Savic, mientras que Eric Choupo-Moting culminó un contraataque y puso cifras definitivas en el marcador.

Si bien ambos fueron a la carga por la necesaria victoria en el tiempo restante, los dos conjuntos desperdiciaron sus chances y repartieron puntos en la segunda jornada del Grupo G.

Ahora, a la espera del partido entre Brasil y Suiza de este lunes, tanto Serbia como Camerún suman una unidad y dependerán del resultado del seleccionado dirigido por Tite frente a su adversario para conocer sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia del Mundial de Qatar 2022.



Esta es la síntesis de Camerún vs Serbia por el Grupo G del Mundial de Qatar 2022:



Mundial Qatar 2022.

Grupo G - Fecha 2.

Estadio: Al Janoub.

Árbitro: Mohammed Hassan Mohamed (Emiraros Árabes Unidos).



Camerún: Devis Epassy; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou, Nouhou Tolo, Andre-Frank Zambo Anguissa, Pierre Kunde, Martin Hongla, Bryan Mbeumo, Eric Maxim Choupo-Moting y Karl Toko Ekambi. DT: Rigobert Song.

Serbia: Vanja Milinkovic Savic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Zivkovic, Sasa Lukic, Nemanja Maksimovic, Filip Kostic, Dusan Tadic, Sergej Milinkovic Savic y Aleksandar Mitrovic. DT: Dragan Stojkovic.

Goles en el primer tiempo: 29m. Jean-Charles Castelletto (C); 46m. Strahinja Pavlovic (S); 48m. Sergej Milinkovic-Savic (S).

Goles en el segundo tiempo: 8m. Aleksandar Mitrovic (S); 18m. Vincent Aboubakar (C); 21m. Eric Choupo-Moting (C).

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Vincent Aboubakar por Martin Hongla (C) y Stefan Mitrovic por Strahinja Pavlovic (S); 21m. Gaël Ondoua por Pierre Kunde (C) y Christian Bassogog por Karl Toko Ekambi (C); 32m. Srdjan Babic por Milos Veljkovic (S), Nemanja Radonjic por Andrija Zivkovic (S) y Marko Grujic por Sergej Milinkovic-Savic (S); 35m. Samuel Oum Gouet por André Zambo Anguissa (C) y Georges-Kévin Nkoudou por Bryan Mbeumo (C).