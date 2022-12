Gustavo Bordet confirmó que estará en las boletas del 2023

El gobernador, Gustavo Bordet, se acerca al final de su mandato y es uno de los nombres más fuertes del peronismo en la provincia. En este marco, el gobernador reconoció que tendrá un rol protagónico en la campaña para las elecciones 2023, luego de haber conseguido la modificación del calendario para julio y septiembre.

En declaraciones al medio Radio Ciudadana, de Concordia, -replicado por el medio Letra P- Bordet manifestó que su objetivo político "estará centrado en la provincia y que quiere ser una actor clave para unificar la propuesta y garantizar el futuro en Entre Ríos". Así fue que confirmó que estará en la lista de diputados "o la que fuera" para tener en la provincia la tracción necesaria. Esta es la primera certeza que tendrá el sector de la militancia, que aguarda ansiosamente los nombres de los candidatos del Partido Justicialista (PJ).

Para el gobernador, el apuro por la candidatura "es más una preocupación ajena que propia" y se refirió al radical, Pedro Galimberti, y el diputado Rogelio Frigerio, quienes ya lanzaron su candidatura para gobernador. "Son diputados nacionales de la oposición, pueden pasearse y se ve que tienen tiempo para hacerlo. Todos nuestros precandidatos tienen funciones de gobierno y no pueden abandonarlas", apuntó y señaló que este 'paseo' "no le resolvió nada a la gente, no cambiaron nada".

Por otro lado, el mandatario provincial reconoció como posibles nombres para su sucesión son: Juan José Bahillo, Adán Bahl, Enrique Cresto, Martín Piaggio y Laura Stratta. No obstante, Bordet aclaró que se habilitarán elecciones internas "para que todo el mundo pueda participar". Finalmente remarcó: "No tengo ninguna duda de que vamos a ganar en Entre Ríos. La nuestra es una gestión ordenada que no es una foto ni una publicación de redes sociales. La nuestra no es una agenda de los medios nacionales, es la del respeto y con ese activo político vamos a confrontar".