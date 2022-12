Sorpresa en el mundo Boca: Juan Román Riquelme presentará su propia agrupación de cara a las elecciones del próximo año

A un año de las elecciones en Boca Juniors, Juan Román Riquelme presentará su propia agrupación. Este martes por la tarde, en La Bombonera, el ídolo xeneize lanzará su espacio político de cara a los comicios que se celebrarán en diciembre de 2023.

“Juan Román Riquelme presentará su agrupación. Será este martes a las 19hs en la Bombonera. Se esperan más de 5000 socios en el estadio”, anunció Tato Aguilera, periodista que cubre las novedades del club para TyC Sports. Además, adelantó el nombre de la agrupación: “Soy Bostero”.

El actual vicepresidente de Boca Juniors había manifestado en más de una oportunidad su intención de continuar “por mucho tiempo” al frente del club de sus amores. Incluso, no descartó ir en búsqueda de la presidencia en un futuro, aunque para ello “hay que prepararse”. Al parecer, todo está dado para que continúe al frente de la institución y se aguarda a que él mismo lo confirme si será como candidato presidencial o desde otro lugar.

“No tengo dudas de que vamos a ganar las elecciones en dos años 80 a 20 o 90 a 10, no importa quien vaya de candidado. Si va Jorge (Ameal), vamos a ganar 90 a 10″, expresó en enero de este año en TyC Sports. A todo esto, el propio Amela había sostenido: “Riquelme, a corto tiempo, va a ser presidente del club. Lo voy a ayudar para que presida el club. No me cabe ninguna duda, él tiene un aprendizaje a 500 km/h. Está trabajando fuertemente y estamos felices”.

Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal. El ídolo del club lanzará su propia agrupación política, aunque todavía no confirmó su rol en las próximas elecciones del club

Claro que para ello, deberá ser elegido presidente en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de 2023. Aún se desconocen quiénes serán los dirigentes que lo acompañarán al frente de su espacio a partir del próximo año en el que Boca Juniors disputará Copa Libertadores, Copa Argentina y los dos torneos locales.

En pleno año electoral, el primer candidato que lanzó su candidatura por la oposición fue Jorge Reale por la Agrupación Boca la Causa. Además, también anunciaron la candidatura de Andrés Ibarra, con apoyo de los ex presidentes Mauricio Macri y Daniel Angelici, y Christian Gribaudo, el candidato que perdió con Juan Román Riquelme en las históricas elecciones de 2019.

Luego de tres años de gestión, con Jorge Ameal como presidente, Juan Román Riquelme fue la cara principal del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Desde su llegada, se lograron cinco títulos: Superliga 19/20, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, el Torneo de la Liga 2022 y la Copa Diego Armando Maradona 2021. Obviamente, la gran cuenta pendiente es la Copa Libertadores de América, que no se puede lograr desde 2007.

Otro de los puntos a destacar fue que la actual gestión pudo torcer la historia de los cruces con su clásico rival, River Plate, que venía muy dulce desde la llegada de Marcelo Gallardo como entrenador, publicó Infobae. Además, un punto no menor para destacar fue el salto de unos 30 jugadores de la cantera del club, que cuentan con un futuro muy promisorio.