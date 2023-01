Sudamericano Sub 20: Argentina cayó ante Colombia, quedó eliminada del certamen y no disputará el Mundial

La Selección argentina Sub 20 no pudo ante Colombia en un cruce trascendental y cayó por 1 a 0, quedando así eliminado en primera ronda del Sudamericano 2023 y no podrá disputar el Mundial de la categoría.

El mediocampista de Colombia Juan Fuentes, a los 30 minutos del complemento, anotó la única conquista del encuentro.

Con esta derrota, los dirigidos por Javier Mascherano no avanzaron a la fase final del Sudamericano por cuarta vez en la historia y no podrán participar del Mundial ni los Juegos Olímpicos, mientras que su rival se clasificó a la siguiente instancia en la tercera ubicación del Grupo A.

El conjunto albiceleste obtuvo apenas 3 puntos en el torneo en cuatro presentaciones, con una sola victoria que fue sobre Perú (1-0) más las derrotas ante Paraguay (1-2), Brasil (1-3) y Colombia (0-1).

De este modo, el seleccionado nacional no tendrá su lugar en el próximo Mundial Indonesia 2023 y tampoco en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile, también previstos para este año.

La siguiente es la síntesis del encuentro



Sudamericano Sub 20

Argentina 0 - Colombia 1.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali (Colombia)

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)



Argentina: Franco Herrera; Ulises Ciccioli, Brian Aguilar, Francisco Marco y Julián Aude; Axel Encinas, Gino Infantino y Nicolás Paz; Javier Vallejo, Alejo Véliz y Brian Aguirre. DT: Javier Mascherano.



Colombia: Luis Marquines; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Alvarez y Andrés Salazar; Oscar Cortés, Gustavo Puerta, Juan Castilla y Daniel Luna; Miguel Monsalve y Ricardo Caraballo. DT: Héctor Cárdenas.



Goles Segundo tiempo: 30m Juan Fuentes (C)



Cambios Segundo Tiempo: En el Inicio Ulises Ciccioli por Brian Aguilar (A), 20m Alejo Veliz por Axel Encinas y Nahuel Génez por Julián Aude (A), 34m Julián Fernández por Máximo Perrone (A).