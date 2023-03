Conmebol no habilitó la cancha de Patronato y deberá jugar su primer partido de libertadores en otro estadio

Después de la inspección de dos días por parte de la Conmebol, se supo que el estadio no está apto para ser anfitrión del estreno continental de Patrón. ¿En qué estadio jugará Patronato su primer partido de local?

La Confederación Sudamericana de Fútbol no habilitó el estadio Presbítero Bartolomé Grella para el estreno de Patronato en la Copa Libertadores 2023. Luego de la inspección durante dos días de una ingeniera agrónoma, se determinó que no se cumplieron requisitos.



Así, el Rojinegro debutará en el certamen continental fuera de Paraná. Desde la entidad entrerriana solicitaron disputar la jornada inaugural como visitante, pero no obtuvieron la respuesta esperada. Ahora, apuntarán a jugar en su cancha los restantes cotejos.

Comunicado oficial:

La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato, cumple en comunicar que ha recibido el informe de CONMEBOL, referente a la inspección del campo de juego, finalizada ayer por la tarde.



En ese sentido, el club, ha recibido una notificación sobre el césped del estadio "Presbítero Bartolomé Grella", en la cual se informa que no reúne, en este momento, las condiciones para disputar un partido de la Conmebol Libertadores 2023. Por lo tanto, nuestro equipo, no hará de local en nuestro estadio, en el primer partido que dispute por la fase de grupos de la competición.



Asimismo, desde el ente regulador del fútbol sudamericano, se seguirá evaluando la evolución del campo de juego para poder recibir, a través de una nueva resolución técnica, un resultado favorable.



La Comisión Directiva, mientras tanto, está en tratativas para disputar este primer partido, en un recinto cercano, que será confirmado a la brevedad.



El Club, seguirá llevando adelante, como hasta el momento, todos los trabajos, tanto en el campo de juego, como en la infraestructura del estadio, para poder llevar a cabo su participación histórica en la competición más importante del continente en el barrio Villa Sarmiento.