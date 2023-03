El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le confirmó en exclusiva a Doble Amarilla que Argentina es el único país que presentó formalmente y con los avales del Gobierno un proyecto para organizar el Mundial Sub 20, que iba a desarrollarse en Indonesia.

El máximo dirigente del ente rector del fútbol se encuentra hoy en Asunción para participar del Congreso de la CONMEBOL que, entre otras cuestiones, dará inicio al segundo mandato de Alejandro Domínguez como presidente.

Infantino y Domínguez se reunieron esta mañana por alrededor de una hora en el quinto piso de la sede de la Conmebol. El tema único fue el Mundial Sub 20. En un momento del mitin se conectó telefónicamente el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, quien aún no había llegado a Luque. En esa reunión Domínguez le entregó a Infantino tres cartas que formalizaban la candidatura de argentina a organizar el torneo. Las misivas que recibió eran una de Tapia, otra del ministro de Economía, Sergio Massa, y otra del ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens. Estas últimas contaban con los avales del Gobierno hacia FIFA para realizar el campeonato mundial juvenil en territorio argentino.

Ante la consulta de Doble Amarilla sobre las chances de organizar el campeonato sub 20, Infantino respondió que "hoy la candidatura de Argentina es la única que se presentó formalmente y con los avales del Gobierno" y que "en dos o tres días el Bureau de FIFA tiene que tomar una decisión".

En ese marco, Infantino, a falta de una oficialización, adelantó que “Argentina tiene muy buenas chances de ser al organizadora”, algo que también respaldó el propio Domínguez en la conferencia de prensa conjunta. “Infantino sabe que Argentina tiene mi voto. Porque se propuso, porque creo en su potencial y porque hay que tener todo listo para Mayo. Ellos lo tienen”, expresó. Hay que recordar que por ser miembro de Conmebol, Domínguez tiene una silla y voto en el Consejo de FIFA.

Los Pasos

Formalmente, entre el fin de semana y el lunes el Bureau del Consejo de FIFA se reunirá. A priori, sobre la mesa seguirá únicamente la candidatura argentina. Es por eso que el órgano de FIFA terminará aceptando y designará al país como anfitrión del certan. De yapa (aunque fue uno de los motivos centrales de la búsqueda de AFA), el seleccionado quedará clasificado para el torneo tomando el lugar de Indonesia.

Mientras, fuentes del gobierno argentino confirmaron a Doble Amarilla que ya se empezó a trabajar en algunas cuestiones relacionadas a seguridad y cuestiones fronterizas que son algunos puntos que FIFA suele tener mucho cuidado.

Infantino arribó en la mañana del jueves y tiene previsto quedarse en Asunción hasta el viernes por la tarde. En la noche del participará en una cena organizada por Conmebol y mañana estará presente en el Congreso. Se espera que en algún momento de la estadía se del italo-suizo se de un encuentro cara a cara con Tapia para hablar de la candidatura argentina.

Unión por el Mundial 2030

Otro de los temas centrales que se tienen previsto tocar aprovechando la visita de Infantino es la candidatura para el Mundial 203. Las autoridades sudamericanas buscan que Infantino pueda llevarse de nuestro territorio las ideas claras para poder trasladarlas al resto de las asociaciones que conforman la FIFA y lograr unanimidad en la elección de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay como sedes por sobre España, Portugal y Marruecos y otras que eventualmente pudieran presentarse.

Apelando sobre todo a la idea de ‘devolverle’ la sede mundialista de 1930 a Uruguay y más aún teniendo el buen momento que atraviesa el fútbol sudamericano con Argentina como último campeón del mundo en Qatar 2022.

El propio Infantino confesó en Octubre de 2021 en su última visita a Sudamérica: "Una candidatura sudamericana es muy fuerte para organizar un Mundial. Desde siempre se vive el fútbol de una manera increíble, porque el corazón del fútbol está aquí. Sería fantástico organizar un Mundial en Sudamérica”

“Es un honor y una emoción particular estar en Argentina. Es un sitio excepcional. Lo más bonito que tiene este país es este lugar impresionante, porque se vive el fútbol. Todos los argentinos se tienen que sentir orgullosos del predio, porque no hay muchos como éste. No sólo por el espacio y todo lo que se está haciendo, sino por la magia que tiene con los antecedentes de los campeones del mundo. Ya me siento en mi casa”, dijo en esa oportunidad.

Hace poco más de un mes las autoridades gubernamentales de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile y los presidentes de las cuatro asociaciones más Conmebol hicieron una reunión en la que empezaron a definir ya en firme cómo será la presentación que harán. De hecho, tras ese cónclave, Argentina y Uruguay acordaron que el partido inaugural será en Buenos Aires y la final en Montevideo. En esa ocasión Domínguez envió un mensaje contundente hacia Zurich. "Tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de volver a casa y honrar la memoria de quienes hicieron el primer Mundial”, dijo el presidente de la confederación sudamericana.