Patronato tiene diez días de plazo para trabajar sobre el campo de juego del Grella

Después de la segunda inspección en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, realizada entre el pasado lunes y martes, Conmebol aprobó los trabajos realizados, salvo el campo de juego, que fue el punto negativo. El resto de las cuestiones analizadas dejaron impresiones positivas.

La entidad sudamericana le otorgó a Patronato diez días de plazo desde hoy para trabajar sobre la cancha, hasta una nueva visita de la institución, que verificará el césped para la aprobación, de cara al partido con Melgar del próximo 4 de mayo por la Copa Libertadores.

Desde las autoridades del club, aseguraron que el trabajo que se viene realizando necesita tiempo para que se amalgame el sembrado y la arena que se colocó en el reducto y que se pudo observar el viernes pasado. Desde arriba lució con buen aspecto, pero había "sectores flojos".

La inspección al principio de la semana tuvo el "ok" a todo lo requerido, pero lo único negativo, puntualmente, fue el césped del Grella, que no estaba en condiciones. Conmebol tuvo consideración y le dio este margen de jornadas para determinar si se puede o no jugar en Paraná.

El próximo miércoles a las 18 horas, Patrón recibirá a Almirante Brown, en el postergado de la Primera Nacional, y será dentro del plazo otorgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. "La idea es jugar en el Grella", indicaron a Elonce desde la entidad paranaense.

De ser negativa la respuesta final, el rojinegro tendrá que volver a buscar estadio para la tercera fecha de la copa y el "Cementerio de los Elefantes" de Colón de Santa Fe vuelve a surgir como principal opción, pero quedará por resolverse tras la decisión de Conmebol.

Patrón trabaja pensando en All Boys

Luego de la derrota ante Olimpia en Asunción, el plantel retornó ayer por la tarde a los trabajos en La Capillita, de cara al partido del sábado ante All Boys. Ayer por la tarde, los dirigidos por Walter Otta realizaron minutos de fútbol en espacios reducidos, a excepción de los que disputaron 90 minutos en Paraguay que hicieron trabajos regenerativos.

Esta mañana, la metodología de entrenamiento fue similar. Los titulares ante Olimpia realizaron nuevamente ejercicios físicos y regenerativos, mientras que el resto de futbolistas participaron de una práctica de fútbol a la que se sumaron futbolistas del Selectivo.

En esta practica de fútbol participaron Damián Arce y Mateo Levato. Al finalizar la práctica de fútbol, se llevaron a cabo ejercicios de definición. Por otro lado, dos futbolistas entrenaron diferenciado ya que se encuentran en proceso de recuperación de sus lesiones: Santiago Bellatti (sinovitis de rodilla) y Brian Nievas (esguince de tobillo).

El equipo volverá a entrenar mañana por la mañana en el predio, en lo que será la última práctica antes de partir a Buenos Aires.