Santi Maratea explicó la “irregularidad” que marcó la IGJ sobre el fideicomiso en Independiente

El influencer Santiago Maratea explicó este miércoles por la noche en sus redes sociales sobre la “irregularidad” que marcó la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el fideicomiso que creó para saldar la deuda que tiene Independiente.

A través de varias historias en Instagram, el joven demostró cuál fue el proceso por el cual el organismo comunicó eso.

“¿Se acuerdan que la IGJ hace como dos semanas me pidió que les muestre el fideicomiso a ellos? Nosotros le mostramos el fideicomiso aunque yo no viva en Capital, Pepe (Santoro) no viva en Capital, Diego, el hincha del fideicomiso tampoco sino que vive en Neuquén. El fideicomiso se hizo en Neuquén”, comenzó para contextualizar.

“No hay nada en Capital, no deberíamos por qué inscribir el fideicomiso en IGJ. Sin embargo, nos presentamos de buena voluntad”, contó.

“Ahí nos dicen que ‘si Santi vive en Capital, por qué no inscribe el fideicomiso en IGJ’. Nuestra respuesta fue que Santi no vive en Capital. Nos dijeron ‘pero el año pasado Santi inscribió su fundación en la IGJ’. Sí, porque el año pasado vivía en Capital, ahora me mude en Provincia”, relató sobre aquella conversación.

“Sin embargo, les dijimos que lo íbamos a inscribir en la IGJ para mostrar nuestra voluntad. Teníamos que presentar el fideicomiso el 29 de mayo. Nos retrasamos redactando la adenda y lo presentamos hoy (31 de mayo) a la mañana. Esa es la irregularidad”, expresó.

Maratea explicó que la irregularidad “ya está subsanada, porque ya se presentó y nos llegó la confirmación de la inscripción en IGJ”.

“La gente que está buscando inventar cosas, nada, justamente buscan inventar cosas. Es como los que quieren inventar que el fideicomiso es recontra turbio. ¿Y cómo se aprobó entonces? ¿Cómo tenemos un CUIT? ¿Porque lo hicimos en Neuquén, están queriendo decir que toda la escuela de escribanos y la AFIP de Neuquén es igual de turbia y está en complicidad conmigo? Se te cae la mentira”, lanzó.