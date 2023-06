Bomba mundial: Lionel Messi seguirá su carrera en Inter Miami

El astro argentino confirmó que no irá a Barcelona y que su futuro futbolístico está en los Estados Unidos. Lo manifestó en un reportaje con Sport y Mundo Deportivo. Aseguró que en PSG "no fue feliz" y que para volver al club catalán "faltaban muchas cosas".

Lionel Andrés Messi confirmó oficialmente que su carrera futbolística no seguirá en Barcelona ni en Arabia Saudita: jugará en el Inter Miami de los Estados Unidos.

"Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera", aseguró en un reportaje en exclusiva con Diario Sport y Mundo Deportivo.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", detalló Messi.

Messi, acaso el mejor futbolista de la historia, vio frustrada su vuelta a Barcelona de España, club que lo vio nacer profesionalmente y en las juveniles, después de varias semanas de negociación sin oferta formal.

El otro camino era el fútbol árabe, donde sobraba dinero pero faltaba convencimiento por parte del rosarino y su familia de irse a un país diferente en su cultura, más allá que es embajador deportivo.

El equipo que tiene al inglés David Beckham como dueño hizo todo lo posible para seducirlo, desde el estilo de vida hasta un proyecto deportivo desde mitad de año con posibles refuerzos de jerarquía y la llegada de un entrenador de talla internacional -suena Gerardo Martino-. En la actualidad hay tres argentinos Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia), Franco Negri (ex Belgrano de Córdoba) y Benjamín Cremaschi (convocado al Sub-20).

"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores en Barcelona y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", explicó.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", aseguró el astro.