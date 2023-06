Buscan al propietario de la moto abandonada con llave en Ruta 32

Estación Plus Crespo

Este sábado, en circunstancias en que una dotación de Comisaría Seguí se encontraba circulando por Ruta 32, a la altura del Km. 30 aproximadamente, hallaron un motovehículo abandonado.

El subjefe precisó a FM Estación Plus Crespo que "en el tramo Seguí hacia Viale, se visualizó sobre la banquina derecha de la ruta, una motocicleta abandonada entre los pastizales. Al descender del móvil, constatamos que al costado de la unidad estaba su llave de encendido; sin embargo, no se halló a persona alguna y los vecinos afirmaron no tener conocimiento de su propiedad o circunstancia por la que estaba allí".

Fue secuestrada una "Motomel 150 c.c., sin dominio colocado, la que fue trasladada a la dependencia en resguardo", afirmó el funcionario policial y agregó: "Se desarrollan tareas investigativas, ya que el medio de movilidad no posee pedido de secuestro".